Можливо, собака вже звикла до того, що, крім неї, у хазяїна немає інших тварин. Спочатку для неї буде справжнім шоком поява в будинку суперника – ще одного улюбленця.

Тонка і виважена поведінка власника може згладити гострі кути. Ми зібрали деякі корисні поради, які допоможуть вам зробити знайомство улюбленців простішим і спокійнішим.

Знайомство цуценяти з вашою собакою

Перш ніж ви приведете цуценя в будинок, переконайтеся, що у собаки, який вже живе у вас, є всі необхідні щеплення . Це стане гарантією того, що обидва улюбленці будуть здорові і щасливі.

. Це стане гарантією того, що обидва улюбленці будуть здорові і щасливі. Виберіть для зустрічі і знайомства якесь нейтральне місце , яке ваша старша собака не буде вважати своєю власною територією. Було б чудово, якби ви познайомили своїх вихованців де-небудь на вулиці, проте, якщо цуценяті ще не зроблені всі необхідні щеплення, не відходьте далеко від будинку і зробіть зустріч десь поблизу.

, яке ваша старша собака не буде вважати своєю власною територією. Було б чудово, якби ви познайомили своїх вихованців де-небудь на вулиці, проте, якщо цуценяті ще не зроблені всі необхідні щеплення, не відходьте далеко від будинку і зробіть зустріч десь поблизу. Після того, як вашому цуценяті зроблять принаймні перший курс щеплень і ветеринар дозволить прогулянки на свіжому повітрі, ви можете вивести його на вулицю.

Щойно нового вихованця можна буде виводити на вулицю, візьміть його на повідець. Спершу випустіть з дому старшу собаку, тримаючи її також на повідці. Якщо вона велика і емоційна, надіньте на неї намордник, щоб запобігти неприємностям під час знайомства.

Вашим вихованцям буде дуже цікаво познайомитися: просто дозвольте їм обнюхати один одного , поступово послаблюючи їхні повідці. Під час першої зустрічі розмовляйте з ними спокійно і м'яко, кажіть, що вони молодці, і ігноруйте виття або гавкіт.

, поступово послаблюючи їхні повідці. Під час першої зустрічі розмовляйте з ними спокійно і м'яко, кажіть, що вони молодці, і ігноруйте виття або гавкіт. Заохочуйте спокійну і доброзичливу поведінку обох ваших улюбленців погладжуванням, похвалою або навіть невеликими ласощами. Якщо хтось із улюбленців сильно хвилюється, не звертайте уваги: це цілком нормально. Головне – залишайтеся спокійні самі! Почекайте трохи, поки ваші вихованці заспокояться. Можна навіть на деякий час відвести їх подалі один від одного.

Краще розбити процес знайомства на кілька недовгих етапів. Тоді дуже скоро ваші вихованці стануть найкращими друзями.

Дозвольте старшій собаці "запросити" або проводжати малюка в будинок. Під час знайомства тримайте обох улюбленців на повідці, поки цуценя не звикне до нової для нього обстановки, а доросла собака не прийме маленького вихованця як повноправного члена сім'ї.

Важливо! Ставтеся однаково добре і спокійно як до дорослого, так і до цуценяти. Не забувайте якомога частіше хвалити і гладити обох. Якщо у вас є якась тривога або питання, що стосуються процесу знайомства цуценяти з дорослою собакою, заздалегідь зверніться за допомогою до кваліфікованого ветеринара або дресирувальника.

Як познайомити одну дорослу собаку з іншою

Знайомлячи одну дорослу собаку з іншою, не дивуйтеся, якщо вони одразу не потоваришують. Не сумуйте, якщо процес знайомства проходить не так швидко, як вам хотілося б. Для того, щоб ваші улюбленці краще пізнали одне одного, вам доведеться виводити їх подалі від будинку, куди-небудь на тиху нейтральну територію.

При знайомстві двох дорослих собак, спочатку тримайте їх на повідцях , а якщо обидві вони великі і темпераментні, бажано також надіти намордники. Дотримуючись цих запобіжних заходів, дозвольте вашим чотириногим друзям вивчити один одного.

, а якщо обидві вони великі і темпераментні, бажано також надіти намордники. Дотримуючись цих запобіжних заходів, дозвольте вашим чотириногим друзям вивчити один одного. Якщо ваші улюбленці починають грізно гарчати або гавкати один на одного, час призупинити процес знайомства. Відведіть собак одну від одної доти, поки вони не заспокояться, а потім спробуйте ще раз.

доти, поки вони не заспокояться, а потім спробуйте ще раз. Якщо навіть після безлічі спроб вам так і не вдалося подружити двох собак, зверніться за допомогою до кваліфікованого і досвідченого ветеринара або до фахівця з поведінки домашніх тварин.

Найголовніше, пам'ятайте: як правило, не існує причин, що перешкоджають успішному знайомству і міцній дружбі ваших улюбленців.

Знайомство собаки з кішкою або кошеням

Майте на увазі, що за такого знайомства доведеться запастися терпінням і часом. Кіт має звикнути до нового сусіда по будинку і не варто його підганяти. При вигляді незнайомої собаки кішки зазвичай шиплять і б'ються або тікають і ховаються в якомусь тихому кутку.

Як правило, собаки поводяться дуже активно і жваво побачивши кішок, тому тваринам, можливо, знадобиться якийсь час, щоб навчитися ладнати один з одним. Найважливіше, на що слід звернути увагу при знайомстві собаки з кішкою, це безпека обох улюбленців.

Якщо після декількох спроб знайомства собака агресивна чи дратівлива щодо кішки, краще звернутися за професійною порадою і допомогою до ветеринара або спеціаліста з поведінки домашніх тварин.

Переконайтеся, що кішка чи кошеня перебуває в безпечному місці, поза зоною досяжності собаки. Щоб уникнути неприємностей намагайтеся спочатку тримати собаку на повідці .

. Заохочуйте собаку, якщо вона демонструє доброзичливу поведінку. Якщо ж вона невпинно гавкає, не хвилюйтеся: дуже важливо, щоб ви самі зберігали абсолютний спокій .

. Приблизно через 5 хвилин після початку знайомства зробіть перерву, відведіть собаку подалі і дозвольте кішці заспокоїтися.

Повторюйте процедуру знайомства ваших улюбленців кілька разів на день у різних кімнатах будинку: це необхідно для того, щоб вони якомога швидше звикли до вигляду і запаху один одного в різній обстановці. При цьому не забувайте весь час тримати собаку на повідці.

Щойно улюбленці заспокояться і розслабляться, дозвольте кішці вийти зі свого затишного місця. При цьому тримайте собаку на повідці. Дозвольте тваринам вивчити один одного і не забувайте демонструвати своє схвалення , якщо вони проявляють приязнь.

, якщо вони проявляють приязнь. Намагайтеся завжди зберігати абсолютний спокій, навіть якщо один з ваших улюбленців нервує і виглядає не дуже задоволеним.

Спостерігайте за вашими улюбленцями до того часу, поки не побачите, що вони порозумілися між собою. Відпустіть собаку з повідця тільки тоді, коли будете впевнені, що ваші домашні тварини не стануть битися або собака не кинеться переслідувати кішку. Крім того, прослідкуйте, щоб у кішки було своє власне затишне і безпечне місце поза досяжністю собаки , де вона завжди могла б сховатися.

, де вона завжди могла б сховатися. Годуєте кішку і собаку в різний час – тоді вони обидві будуть спокійні за те, що ніхто не вкраде їжу.

– тоді вони обидві будуть спокійні за те, що ніхто не вкраде їжу. Поставте котячий туалет в зручному для вашого улюбленця місці , але водночас подалі від місця собаки. Можливо, це прозвучить не дуже приємно, але, слідуючи своїм собачим інстинктам, вона цілком може з'їсти вміст лотка.

, але водночас подалі від місця собаки. Можливо, це прозвучить не дуже приємно, але, слідуючи своїм собачим інстинктам, вона цілком може з'їсти вміст лотка. Подбайте про те, щоб у кішки було вдосталь іграшок і завжди була можливість побігати і пополювати за ними. Тоді собака зможе спокійно відпочити, не побоюючись, що кішка буде набридати їй своїми іграми.

Не переживайте, якщо ваші улюбленці не стали кращими друзями. Кішки за своєю природою дуже незалежні і можуть просто ігнорувати собаку, навіть якщо відчувають до неї симпатію. Проте в більшості випадків кішки і собаки, які живуть разом, з часом стають близькими і нерозлучними друзями. Хоча правила спілкування встановлює саме кішка.

Пам'ятайте: поки у кожного з ваших вихованців є свій власний особистий простір, все буде чудово!