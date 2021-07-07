Інцидент трапився на вулиці Коновальця. На порятунок кота люди викликали рятувальників пізно ввечері.

Читайте більше Які тривожні симптоми у котів можуть свідчити про хворобу

Кіт жив у під'їзді багатоповерхівки

Колись кіт жив у себе вдома, але його викинули і він оселився в під'їзді. Кота годували, за ним дивилися місцеві жителі,

– мовиться у повідомленні.

Згодом кіт зник і місцеві не могли його знайти. Аж поки жителі сусіднього будинку не помітили кота на підвіконні нежитлової квартири на 23 поверсі. Вони пізно ввечері викликали команду порятунку тварин.



Кота побачили на 23 поверсі багатоповерхівки / Фото фейсбук Kyiv Animal Rescue Group

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Рятувальники ледь вмовили людей розпочати роботу вранці, адже пізно ввечері був великий ризик, що вночі тварина злякається та може впасти з висоти. Адже облаштувати для нього страхівку на рівні 23 поверху – неможливо.

Кота намагались впіймати, поки він спускався з 23 по 18 поверх

Вранці висотник підв'язав мотузку до технічного майданчика на 26 поверсі та спустився до кота. Тварина відразу почала тікати. На щастя, кіт не впав.

Кіт швидко перебрався на дах сусіднього будинку та спустився по ньому на 2 поверхи нижче. Потім заліз у водостік і почав рухатись по ньому,

– розповіли в аварійно-рятувальній службі.

Рятувальники чекали, поки кіт добереться до безпечного місця. Кіт зупинився тільки на 19 поверсі. Там він сховався у водостік та причаївся перед вікном квартири.

У квартиру знайшли доступ та спробували відкрити вікно. Побачивши людей, кіт знову втік. Цього разу він стрибнув на поверх нижче та опинився на балконі 18 поверху нежитлової квартири.

Нижче він вистрибнути не міг, адже там закінчувались частини фасаду, які виступали. Рятувальники вирішили не дратувати кота та не спускатись по нього.

На мотузці спустили на балкон автоматичну пастку,

– пригадали в службі.

Тільки через добу кіт зайшов у пастку. Його підняли та випустили з клітки. Далі вже жителі мали вирішувати, де кіт житиме. За попередньою інформацією, ніхто з місцевих поки не взяв тварину до себе. Кіт тимчасово живе у консьєржа.

Рятувальники зняли кота з 23 поверху / Фото фейсбук Kyiv Animal Rescue Group

Читайте також Кенгуру, мавпа та інші звірі: вагітна жінка провела неймовірну фотосесію у своєму заповіднику