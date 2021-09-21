Герой-рятівник кошеняти потрапив на відеореєстратор наступного авто, яке за ним слідувало. Згодом зворушливі кадри оприлюднили у соцмережах.

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Кошеня бігало по трасі

Як саме маля опинилося на жвавій завантаженій трасі – загадка. На відео видно, як воно бігає проїзною смугою, між автівками. Водії ж їдуть у своїх справах, не зважаючи на маля.

Не зміг оминути кошеня у біді скутерист: він під'їхав до тваринки, перегородивши одну зі смуг руху. Далі він підібрав його і поклав собі за пазуху. На хлопцеві був великий квадратний рюкзак, найімовірніше, він працює кур'єром служби доставки.

Як подальша доля кошеняти, у телеграм-каналі не повідомляють. Сподіваємося, у нього все буде добре і він знайде люблячу сім'ю.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

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