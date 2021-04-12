Маленькая кошечка полностью застряла головой в высохшем бревне. Освободиться самостоятельно котенок не мог, поэтому пришлось провести рискованную операцию спасения.

Кошке повезло, что ее вовремя обнаружили неравнодушные люди. Ее голова полностью застряла в древесине и опасность была в том, что она задохнется.

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Как спасали котенка, который застрял в бревне

Извлечь котенка руками никак не удавалось, голова слишком крепко уцепилась за древесину. Спасать его решили с помощью мачете, которым бревно разбивали вдребезги. Когда мужчина ударял по дереву ножом, котенок сильно и испуганно мяукал.

Спаситель крайне осторожно бил мачете по бревну. Чем ближе он приближался к голове котенка, тем большей была опасность ее задеть. Мужчина начал осторожно и медленно, кусок за куском, ковырять древесину. Когда дыра стала чуть больше, удалось освободить и одну переднюю лапку, которая застряла в древесине.

В конце концов, когда дырка в колоде стала шире, котенка удалось успешно извлечь. Малышка, оправившись от стресса, счастливо побежала.

Кадры по спасению кошки сняли на щемящее видео. Зрители в комментариях отмечают, что его невозможно смотреть, не затаив дыхание.

Как спасали котенка, который застрял в колоде: смотрите видео

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