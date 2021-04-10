Существенная разница между собаками и котами заключается в том, что муркотуны никогда не защитят своего хозяина от человека, который его оскорбляет. Ученые объяснили такое поведение котов.

В новом исследовании ученые из Японии применили метод, который раньше использовали для изучения собак. Они обнаружили, что кошки в отличие от собак не избегают незнакомцев, которые отказываются помогать их хозяевам.

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Об исследовании

В эксперименте кошка наблюдала, как ее хозяин пытался открыть коробку , чтобы достать что-то изнутри. В то время двое незнакомых людей сидели с обеих сторон.

, чтобы достать что-то изнутри. В то время двое незнакомых людей сидели с обеих сторон. Хозяин обратился к ним и попросил о помощи . Один из них согласился и помогал владельцу открыть коробку. Другой же сидел пассивно, ничего не делая.

. Один из них согласился и помогал владельцу открыть коробку. Другой же сидел пассивно, ничего не делая. Затем оба незнакомца предложили коту угощение , а ученые наблюдали, к кому из них животное подойдет для начала.

, а ученые наблюдали, к кому из них животное подойдет для начала. Кот не обнаружил преимущества полезного человека и не избегал пищи от равнодушного наблюдателя.



Коты способны принять пищу от любого / Фото unsplash

Интересно то, что когда этот метод был использован для тестирования собак, они обнаружили четкий и предвзятый негатив. Животные предпочитали не принимать пищу от незнакомца, который отказал в помощи их владельцу.



Собаки предвзято относятся к обидчикам своих хозяев / Фото unsplash

Почему коты так ведут себя

Первый вывод, который невольно напрашивается, это то, что котам безразличны их хозяев. Однако ученые объясняют, что кошки были одомашнены значительно позже, чем собаки, поэтому, наверное, это повлияло на их дальнейшее поведение.

Кроме того, собаки произошли от стайных животных, а предки кошек в основном были единичными охотниками. Поэтому приручение, вероятно, повысило существующие навыки собак, но, возможно, не сделало то же для кошек, которые изначально были менее социально осведомленными.



Кот и собака / Фото unsplash

Но это вовсе не означает, что нам следует избегать или предвзято относиться к нашим мурлыкающим любимцам. Прежде чем назвать их равнодушными или эгоистичными, надо попробовать посмотреть на мир их глазами.



Вероятно, коты видят мир иначе, чем люди / Фото unsplash

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