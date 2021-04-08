Служебная собака укусила полицейского, который бил мужчину: видео
Полицейская собака не могла спокойно смотреть, как несколько правоохранителей набросились на одного митингующего в Великобритании. Он укусил силовика и пытался помешать избиению протестующего.
Источник:One Dio
В городе Бристоль в Великобритании происходят протесты против законопроекта о полиции. Активисты вышли на улицу и требуют не позволять расширению прав правоохранителей.
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Похоже, на сторону митингующих стала и одна из служебных собак. В сети стало вирусным видео, как служебная собака на поводке пытается вырваться из рук полицейского. Она, увидев, как трое полицейских набросились на фотокорреспондента, решила помочь задержанному. Собака стала прыгать на полицейского и укусил его.
Видео с "собакой-спасателем" стало очень популярным в твиттере. Его просмотрели 5 миллионов 400 тысяч раз и более 20 тысяч раз ретвитнули.
В комментариях автор поста продолжил тред тем, что набросал подобные ситуации, когда "собаки с народом". Он добавил фото и видео с других протестов, на которых собаки стояли на стороне митингующих, а не правоохранителей.
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