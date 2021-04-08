Полицейская собака не могла спокойно смотреть, как несколько правоохранителей набросились на одного митингующего в Великобритании. Он укусил силовика и пытался помешать избиению протестующего.

В городе Бристоль в Великобритании происходят протесты против законопроекта о полиции. Активисты вышли на улицу и требуют не позволять расширению прав правоохранителей.

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Похоже, на сторону митингующих стала и одна из служебных собак. В сети стало вирусным видео, как служебная собака на поводке пытается вырваться из рук полицейского. Она, увидев, как трое полицейских набросились на фотокорреспондента, решила помочь задержанному. Собака стала прыгать на полицейского и укусил его.

Видео с "собакой-спасателем" стало очень популярным в твиттере. Его просмотрели 5 миллионов 400 тысяч раз и более 20 тысяч раз ретвитнули.

Police dog sees cop acting aggressively, bites the cop and frees the protester. pic.twitter.com/mC6bj93m7k — Chad Loder (@chadloder) March 27, 2021

В комментариях автор поста продолжил тред тем, что набросал подобные ситуации, когда "собаки с народом". Он добавил фото и видео с других протестов, на которых собаки стояли на стороне митингующих, а не правоохранителей.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.