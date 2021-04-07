Границы Украины охраняют не только люди. Уже много лет бок о бок с пограничниками служат собаки разных размеров и пород. Узнайте, как собак готовят к службе на государственных рубежах.

Собак-пограничников учат в Кинологическом учебном центре Государственной пограничной службы. Их тренируют за 3 ключевыми направлениями: базовые команды, поиск опасных веществ и охрана порядка.

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Каждую собаку дрессируют почти полгода / Фото Правда.тут

Не каждую собаку можно воспитать так, чтобы та могла служить на границе. Имеет значение порода и темперамент.

В течение обучения животное закрепляют за одним инструктором. Человек должен стать бесспорным авторитетом для собаки.



На протяжении обучения с собакой занимается 1 инструктор / Фото Правда.тут

Курсант-кинолог Ярослав Полищук выбрал себе в компаньоны бельгийскую овчарку Герду. Мужчина учит собаку командам на немецком языке. Все для того, чтобы другие люди не могли управлять служебной собакой.

Также собака проще запоминает именно немецкие команды. В этих словах меньше звуков, они достаточно резкие – пес хорошо на них реагирует.

А спаниель по кличке Соня – поисковик. Собаке 1,5 года и уже 2 месяца ее обучают поиску табачных изделий на границе.

Курсантка Алина Царук рассказывает, что обучение происходит постепенно.

Сначала с ее любимой игрушкой, затем добавляем запахи, понемногу увеличиваем (их количество), – рассказывает кинолог.

Далее игрушку постепенно убирают, и собака начинает реагировать уже на нужный запах. Так же четвероногих обучают искать наркотические вещества и взрывчатку.



Эту собаку обучают искать табак в автомобилях / Фото Правда.тут

Инструкторы чуть ли не круглосуточно проводят время со своими воспитанниками. Возраст собак – от 8 месяцев до 3 лет. В этот период собака лучше всего поддается дрессировке.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



В учебном центре работают со служебными и охотничьими собаками / Фото Правда.тут

Преимущественно тренируют собак служебных пород: немецких и бельгийских овчарок. Также кинологи работают с охотничьими породами: лабрадорами и спаниелями. Охотничьи породы от природы наделены способностями к поиску.

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Базовый курс подготовки составляет 5,5 месяцев. Кинологи шутку называют это "детским садом".

В детском саду есть и "ясли": здесь воспитывают малышей в возрасте от 2 месяцев. Хотя щенки преимущественно бегают и играют, в таком месяце уже можно выявить способности собаки, и определить направление ее подготовки.



Уже в 2 месяца понятно, к которой подготовке способен щенок / Фото Правда.тут