Далматин – одна из самых узнаваемых пород собак. Мировую известность этим белым в черную крапинку собачкам принес мультик "101 далматинец". Сама же порода является очень древней и встречалась даже в Древнем Египте.

Какой характер в далматинов, особенности ухода и распространенные проблемы со здоровьем, читайте в нашем материале.

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История породы далматин: что известно

Порода далматин имеет многовековую историю: назвать ее недавно выведенной – грубая ошибка.

В разное время далматинов называли по-разному:

датская гончая,

турецкая собака,

бенгальский бракка,

бенгальский Харриер,

тигровая собака,

далматский Дог.

В странах Средиземноморья при раскопках городов, относящихся к 4000 – 2000 лет до нашей эры, были найдены фигурки пятнистых собак типа далматин. Изображения собак с таким окрасом встречаются со времен Древнего Египта.

В 1540 – 1570 годах, в Англию завезли далматинов с материка, и первое время англичане называли их итальянской собакой. Сопровождение конных экипажей, сила, выносливость и бесстрашие сделали этих собак постоянными спутниками английской знати.

Во Франции к середине XVII века далматин участвовал в рыцарских и королевских охотах на крупного зверя.



Герб Хэйдона в графстве Норфолк в Великобритании / uk.wikipedia.org

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Современное название породе дал зоолог Томас Пеннант в 1771 году. В своей работе Synopsis of Quadrupeds он описал эту породу собак как очень независимую и называл их "Dalmatian", а в качестве родины этой породы привел Далмацию (Балканы). Впрочем, неизвестно, где именно возникла порода. Как другие варианты происхождения – Индия, Египет.

И название "далматин", и "далматинец", которые распространены в украинском языке, могут использоваться параллельно. Правда, официальное название, которое занесено в FCI – "далматин".

В годы Второй мировой войны, далматины в США – одна из четырех пород собак, которые использовались военизированным корпусом К-9.



Далматин в армии США в 1943 году / uk.wikipedia.org

Общее описание далматинцев

Порода выделяется своей уникальной пятнистой шерстью: она короткая, гладкая и блестящая.

Пятна могут быть черными или коричневыми на белом фоне.

Если на теле собаки есть и черные, и коричневые пятна, то она считается "бракованной", то есть не пригодной к участию в соревнованиях.

Идеальный выставочный пес имеет или только черные пятна на белой шерсти, или коричневые на белом.

Далматин имеет квадратные очертания, что делает этих собак пропорциональными, сильными и мускулистыми.

Взрослые далматинца весят 23 – 25 кг.

Взрослые собаки имеют рост 58 – 61 сантиметр, а взрослые самки – 56 – 58 см.



Взрослый далматин весит более 20 килограммов / Фото с Unsplash

Сначала собаки этой породы служили охотниками. Из-за своей выносливости и тонкого чутья они были способны обходить огромные территории в поисках добычи.

В среднем далматины живут от 10 до 13 лет при условии, что им вовремя были проставлены все прививки, а с пищей они получали все необходимые организму витамины и микроэлементы.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Черты характера далматина

Далматин – это доброжелательный и общительный пес. Он требует активностей, а если выполняет недостаточно упражнений, может стать гиперактивными. Им нужны постоянные физические нагрузки, длительные прогулки и много движения, иначе в Вашем доме поселится хаос.

Далматин преданный и всегда хочет угодить, этим собакам нравится быть в компании и играть.

Однако их сила и выносливость иногда может стать проблемой для некоторых владельцев. Далматин может взять на себя главную роль в семье, поэтому крайне важно дать ему понять, кто в доме является лидером.

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Далматинец будет пользоваться тем, если хозяин ничего не делает с его плохим поведением. Впрочем, их легко "перевоспитать" и "приструнить".



Далматин – очень активный пес, которому нужны большие физические нагрузки / Фото с Unsplash

Здоровье далматина

Глухота – распространенная проблема со здоровьем у породы, и собак необходимо обследовать на глухоту с молодых лет. 10 – 12% щенков далматинов рождаются глухими.

Они также склонны к появлению камней в мочевом пузыре.