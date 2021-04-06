Далматин – одна з найвпізнаваніших порід собак. Світову популярність цим білим в чорну крапочку песикам приніс мультик "101 далматинець". Сама ж порода є дуже давньою і зустрічалася навіть у Стародавньому Єгипті.

Який характер у далматинів, особливості догляду і найпоширеніші проблеми зі здоров'ям, читайте у нашому матеріалі.

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Історія породи далматин: що відомо

Порода далматин має багатовікову історію: назвати її нещодавно виведеною – груба помилка.

У різні часи далматинів називали по-різному:

данський гончак,

турецький собака,

бенгальський Бракк,

бенгальський Харрієр,

тигрова собака,

далматський Дог.

У країнах Середземномор'я при розкопках міст, що відносяться до 4000 – 2000 років до нашої ери, були знайдені фігурки плямистих собак типу далматин. Зображення собак з таким забарвленням зустрічаються з часів Стародавнього Єгипту.

В 1540 – 1570 роках, в Англію завезли далматинів з материка, і перший час англійці називали їх італійської собакою. Супровід кінних екіпажів, сила, витривалість і безстрашність зробили цих собак постійними супутниками англійської знаті.

У Франції до середини XVII століття далматин брав участь у лицарських і королівських полюваннях на великого звіра.



Герб Хейдона у графстві Норфолк у Великій Британії / uk.wikipedia.org

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Сучасну назву породі дав зоолог Томас Пеннант в 1771 році. У своїй праці Synopsis of Quadrupeds він описав цю породу собак як дуже незалежну і називав їх "Dalmatian", а в якості батьківщини цієї породи привів Далмацію (Балкани). Втім, достеменно невідомо, де саме виникла порода. Як інші варіанти походження – Індія, Єгипет.

І назва "далматин", і "далматинець", які поширені в українській мові, можуть використовуватися паралельно. Щоправда, офіційна назва, яка занесена у FCI – "далматин".

У роки Другої світової війни, далматини в США – одна з чотирьох порід собак, які використовувалися воєнізованим корпусом К-9.



Далматин в армії США у 1943 році / uk.wikipedia.org

Загальний опис далматинців

Порода виділяється своєю унікальною плямистою шерстю: вона коротка, гладка й блискуча.

Плями можуть бути чорними або коричневими на білому фоні.

Якщо на тілі собаки є і чорні, і коричневі плями, то вона вважається "бракованою", тобто не придатною до участі в змаганнях.

Ідеальний виставковий пес має або тільки чорні плями на білій шерсті, або коричневі на білій.

Далматин має квадратні контури, що робить цих собак пропорційними, сильними і мускулистими.

Дорослі далматинці важать 23 – 25 кг.

Дорослі пси мають зріст 58 – 61 сантиметр, а дорослі самки – 56 – 58 см.



Дорослий далматин важить понад 20 кілограмів / Фото з Unsplash

Спочатку собаки цієї породи служили мисливцями . Через свою витривалість і тонке чуття вони були здатні обходити величезні території в пошуках здобичі.

. Через свою витривалість і тонке чуття вони були здатні обходити величезні території в пошуках здобичі. В середньому далматини живуть від 10 до 13 років за умови, що їм вчасно були проставлені всі щеплення, а з їжею вони отримували всі необхідні організму вітаміни і мікроелементи.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Риси характеру далматина

Далматин – це доброзичливий і товариський собака. Він потребує активностей, а якщо виконує недостатньо вправ, може стати гіперактивними. Їм потрібні постійні фізичні навантаження, тривалі прогулянки і багато руху, інакше у Вашому домі поселиться хаос.

Далматин відданий і завжди хоче догодити, цим собакам подобається бути в компанії та бавитися.

Однак їхня сила та витривалість іноді може стати проблемою для деяких власників. Далматин може на себе взяти домінантну роль в сім'ї, тому вкрай важливо дати йому зрозуміти, хто в домі є лідером.

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Далматинец буде користуватися тим, якщо господар нічого не робить з його поганою поведінкою. Втім, їх легко "перевиховати" і "приструнити".



Далматин – дуже активний пес, якому потрібні великі фізичні навантаження / Фото з Unsplash

Здоров'я далматина

Глухота – найпоширеніша проблема зі здоров'ям у породи, і собак необхідно обстежувати на глухоту з молодих років. 10 – 12% цуценят далматинів народжуються глухими.

Вони також схильні до появи каменів у сечовому міхурі.