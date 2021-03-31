Зоопсихологиня Олена Гоєнко розповідає, чи справді домашні улюбленці мають погані звички. Дізнайтеся, що робити із небажаною поведінкою домашніх тварин.

Рух за права тварин UAnimals, агенція BBDO Ukraine та Limelite у межах кампанії #якщозтобоютак прагнуть привернути увагу до проблеми бездомних тварин.

Дізнайтеся Як подружити кота з собакою у квартирі або будинку: чи можливо це



Зоопсихологиня розповідає, звідки у тварин погані звички / Фото UAnimals

Раніше на офіційній сторінці організації UAnimals з'явилася серія постерів, що мають розповісти про те, чому тварин не можна викидати на вулицю.

Вони передумали. Я став немодним. Вони від мене втомилися. Їм хотілося трошки іншого. Я просто набрид. Уявіть, що все... Опубліковано UAnimals Середа, 24 березня 2021 р.

Тепер українцям пропонують дізнатися, звідки у тварин з'являються погані звички і як цього уникнути.

Зоопсихологиня й президентка всеукраїнської організації “ЗООСВІТ” Олена Гоєнко повідомляє, що погані звички у тварин бувають. Однак вони не винуваті в цьому – небажану поведінку, зазвичай, закріплюють господарі.

Наприклад, якщо собака грається або гризе предмети, які не можна чіпати.

Дайте їй предмети, якими вона може гратися. Ті предмети, якими вона не може гратися, просто приберіть. Якщо вони стоять поряд, від них йде ваш запах – абсолютно нормально, якщо цуценя чи кошеня підбігло й почало ними гратися, – розповідає Олена Гоєнко.



У поганих звичках тварин зазвичай винні господарі / Фото Zooshef

Зазвичай малюки граються лапами й зубами – й саме тому можуть пошкодити річ.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

Господарям цуценят і кошенят доведеться змінити свої звички: тварини часто активні вночі, потребують чималого навантаження, а вранці не хочуть довго спати, а потребують прогулянки. Можливо, розуміння цих простих речей допоможе майбутнім господарям тварин ухвалити правильне рішення: брати чи не брати тварину.

Цікаво Як правильно купати кота: простий секрет, що вбереже від подряпин

Дізнайтеся детальніше про погані звички тварин: