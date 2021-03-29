Деякі власники навіть не уявляють, як купати кота, тому всіляко уникають цієї процедури. Розповідаємо, як провести гігієнічну процедуру без шкоди для тварини, а також вберегти свої руки від подряпин.

Господарям муркотунів потрібно знати, що часто купати котів не можна. Найкраще робити це тільки тоді, коли улюбленець забруднився на вулиці або має неприємний запах. Якщо з кота потрібно просто змити бруд – зробіть це водою без використання шампуню.

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Коли потрібно мити кішок з шампунем

Показання до миття з шампунем:

якщо у вашої киці є паразити в шерсті,

сильно забруднена шерсть, неприємний запах,

ви хочете провести профілактику бліх.

У таких випадках можна купати улюбленця з використанням спеціального котячого шампуню. Засіб має враховувати вік тварини: доросла кішка або кошеня, а також особливості шерстяного покриву.

Як часто потрібно купати кішку



Зазвичай кішки самі ретельно доглядають за своєю шерстю / Фото Unsplash

Фахівці рекомендують купати тварину не частіше 5-6 разів на рік. Можна купати тварину в період линьки – проточна вода допомагає позбутися зайвої шерсті.

Домашні коти, які не виходять на вулицю, можуть купатися ще рідше – двічі на рік. Тваринам, які беруть участь у виставках, доведеться "приймати душ" частіше – адже на таких заходах ретельно оцінюють стан шерсті.

Щоб улюбленці залишатися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Загальне правило – мити кота у разі потреби, не купати "просто так". Миття з шампунем змиває захисний шар з шерсті тварини, тому ця процедура не має бути регулярною.

Як привчити кішку купатися



Тварин, які беруть участь у виставках, доведеться мити частіше / Фото Unsplash

Найкраще – змалечку давати кошеняті зрозуміти, що таке вода. Можна легенько мити лапки малюка, не застосовуючи фізичної сили.

Простий секрет, що допоможе уникнути подряпин:

Кішки часто бояться не самої води, а шуму увімкненого крану або душу. Тому спробуйте купати кішку у великій мисці, спершу взагалі не вмикаючи проточну воду. Це знизить стрес і ваш улюбленець не буде панічно видиратися й дряпатися.

Сьогодні на ринку існують спеціальні мішечки для купання котів. Вони стримують рухи тварини, але добре пропускають воду та шампунь. Щоправда, сильного кота, який пручається, буде складно розмістити в такому мішечку. Крім того, голова тварини залишається назовні й киця може кусатися від стресу.

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Як правильно купати кота



Після купання обов'язково витріть кішку рушником / Фото Unsplash