Як правильно купати кота: простий секрет, що вбереже від подряпин
Деякі власники навіть не уявляють, як купати кота, тому всіляко уникають цієї процедури. Розповідаємо, як провести гігієнічну процедуру без шкоди для тварини, а також вберегти свої руки від подряпин.
Джерело:24 канал
Господарям муркотунів потрібно знати, що часто купати котів не можна. Найкраще робити це тільки тоді, коли улюбленець забруднився на вулиці або має неприємний запах. Якщо з кота потрібно просто змити бруд – зробіть це водою без використання шампуню.
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Коли потрібно мити кішок з шампунем
Показання до миття з шампунем:
- якщо у вашої киці є паразити в шерсті,
- сильно забруднена шерсть, неприємний запах,
- ви хочете провести профілактику бліх.
У таких випадках можна купати улюбленця з використанням спеціального котячого шампуню. Засіб має враховувати вік тварини: доросла кішка або кошеня, а також особливості шерстяного покриву.
Як часто потрібно купати кішку
Зазвичай кішки самі ретельно доглядають за своєю шерстю / Фото Unsplash
Фахівці рекомендують купати тварину не частіше 5-6 разів на рік. Можна купати тварину в період линьки – проточна вода допомагає позбутися зайвої шерсті.
Домашні коти, які не виходять на вулицю, можуть купатися ще рідше – двічі на рік. Тваринам, які беруть участь у виставках, доведеться "приймати душ" частіше – адже на таких заходах ретельно оцінюють стан шерсті.
Загальне правило – мити кота у разі потреби, не купати "просто так". Миття з шампунем змиває захисний шар з шерсті тварини, тому ця процедура не має бути регулярною.
Як привчити кішку купатися
Тварин, які беруть участь у виставках, доведеться мити частіше / Фото Unsplash
Найкраще – змалечку давати кошеняті зрозуміти, що таке вода. Можна легенько мити лапки малюка, не застосовуючи фізичної сили.
Простий секрет, що допоможе уникнути подряпин:
Сьогодні на ринку існують спеціальні мішечки для купання котів. Вони стримують рухи тварини, але добре пропускають воду та шампунь. Щоправда, сильного кота, який пручається, буде складно розмістити в такому мішечку. Крім того, голова тварини залишається назовні й киця може кусатися від стресу.
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Як правильно купати кота
Після купання обов'язково витріть кішку рушником / Фото Unsplash
- Закрийте всі вікна й переконайтеся, що у квартирі немає протягів. Заберіть із ванної кімнати усі зайві предмети, які кішка може перекинути.
- Підготуйте рушник і шампунь.
- Помістіть улюбленця в миску або в ванну, якщо той вже звик до купання.
- Намочіть тіло тварини. Пам'ятайте, що голову кішки не можна мочити при купанні. Стежте, щоб вода й шампунь не потрапила у ніс, очі, рот та вуха тварини.
- Нанесіть невелику кількість шампуню на свої руки, злегка спіньте його. Тепер можна наносити миючий засіб на кішку. У разі потреби можна наносити шампунь двічі.
- Ретельно промийте шерсть тварини, переконайтеся, що на ній не залишилося шампуню. Витріть тварину рушником. Стежте, щоб мокра кішка не виходила на вулицю та не сиділа на протязі.
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