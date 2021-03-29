Некоторые владельцы даже не представляют, как купать кота, поэтому всячески избегают этой процедуры. Рассказываем, как провести гигиеническую процедуру без вреда для животного, а также уберечь свои руки от царапин.

Хозяевам пушистиков знать, что часто купать кошек нельзя. Лучше всего делать это только тогда, когда любимец испачкался на улице или имеет неприятный запах. Если с кота нужно просто смыть грязь – сделайте это водой без использования шампуня.

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Когда нужно мыть кошек с шампунем

Показания к мытью с шампунем:

если у вашей кошки есть паразиты в шерсти,

сильно загрязнена шерсть, неприятный запах,

вы хотите провести профилактику блох.

В таких случаях можно купать любимца с использованием специального кошачьего шампуня. Средство должно учитывать возраст животного: взрослая кошка или котенок, а также особенности шерстяного покрова.

Как часто нужно купать кошку



Обычно кошки сами тщательно ухаживают за своей шерстью / Фото Unsplash

Специалисты рекомендуют купать животное не чаще 5-6 раз в год. Можно купать животное в период линьки – проточная вода помогает избавиться от лишней шерсти.

Домашние коты, которые не выходят на улицу, могут купаться еще реже – 2 раза в год. Животным, участвующим в выставках, придется "принимать душ" чаще – ведь на таких мероприятиях тщательно оценивают состояние шерсти.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Общее правило – мыть кота в случае нужды, не купать "просто так". Мытье шампунем смывает защитный слой с шерсти животного, поэтому эта процедура не должна быть регулярной.

Как приучить кошку купаться



Животных, которые участвуют в выставках, придется мыть чаще / Фото Unsplash

Лучше всего – с детства давать котенку понять, что такое вода. Можно слегка мыть лапки малыша, не применяя физической силы.

Простой секрет, который поможет избежать царапин:

Кошки часто боятся не самой воды, а шума включенного крана или душа. Поэтому попробуйте купать кошку в большой миске, сначала вообще не включая проточную воду. Это снизит стресс и ваш любимец не будет панически карабкаться и царапаться.

Сегодня на рынке существуют специальные мешочки для купания котов. Они сдерживают движения животного, но хорошо пропускают воду и шампунь. Правда, сильного кота, который сопротивляется, будет сложно разместить в таком мешочке. Кроме того, голова животного остается снаружи и киса может кусаться от стресса.

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Как правильно купать кота



После купания обязательно вытрите кошку полотенцем / Фото Unsplash