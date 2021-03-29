Как правильно купать кота: простой секрет, который убережет от царапин
Некоторые владельцы даже не представляют, как купать кота, поэтому всячески избегают этой процедуры. Рассказываем, как провести гигиеническую процедуру без вреда для животного, а также уберечь свои руки от царапин.
Источник:24 канал
Хозяевам пушистиков знать, что часто купать кошек нельзя. Лучше всего делать это только тогда, когда любимец испачкался на улице или имеет неприятный запах. Если с кота нужно просто смыть грязь – сделайте это водой без использования шампуня.
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Когда нужно мыть кошек с шампунем
Показания к мытью с шампунем:
- если у вашей кошки есть паразиты в шерсти,
- сильно загрязнена шерсть, неприятный запах,
- вы хотите провести профилактику блох.
В таких случаях можно купать любимца с использованием специального кошачьего шампуня. Средство должно учитывать возраст животного: взрослая кошка или котенок, а также особенности шерстяного покрова.
Как часто нужно купать кошку
Обычно кошки сами тщательно ухаживают за своей шерстью / Фото Unsplash
Специалисты рекомендуют купать животное не чаще 5-6 раз в год. Можно купать животное в период линьки – проточная вода помогает избавиться от лишней шерсти.
Домашние коты, которые не выходят на улицу, могут купаться еще реже – 2 раза в год. Животным, участвующим в выставках, придется "принимать душ" чаще – ведь на таких мероприятиях тщательно оценивают состояние шерсти.
Общее правило – мыть кота в случае нужды, не купать "просто так". Мытье шампунем смывает защитный слой с шерсти животного, поэтому эта процедура не должна быть регулярной.
Как приучить кошку купаться
Животных, которые участвуют в выставках, придется мыть чаще / Фото Unsplash
Лучше всего – с детства давать котенку понять, что такое вода. Можно слегка мыть лапки малыша, не применяя физической силы.
Простой секрет, который поможет избежать царапин:
Сегодня на рынке существуют специальные мешочки для купания котов. Они сдерживают движения животного, но хорошо пропускают воду и шампунь. Правда, сильного кота, который сопротивляется, будет сложно разместить в таком мешочке. Кроме того, голова животного остается снаружи и киса может кусаться от стресса.
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Как правильно купать кота
После купания обязательно вытрите кошку полотенцем / Фото Unsplash
- Закройте все окна и убедитесь, что в квартире нет сквозняков. Уберите из ванной комнаты все лишние предметы, которые кошка может опрокинуть.
- Подготовьте полотенце и шампунь.
- Поместите любимца в миску или в ванну, если тот уже привык к купанию.
- Намочите тело животного. Помните, что голову кошки нельзя мочить при купании. Следите, чтобы вода и шампунь не попала в нос, глаза, рот и уши животного.
- Нанесите небольшое количество шампуня на свои руки, слегка вспеньте его. Теперь можно наносить моющее средство на кошку. В случае необходимости можно наносить шампунь дважды.
- Тщательно промойте шерсть животного, убедитесь, что на ней не осталось шампуня. Вытрите животное полотенцем. Следите, чтобы мокрая кошка не выходила на улицу и не сидела на сквозняке.
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