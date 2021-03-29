Едва ли не самая узнаваемая порода кошек – это сфинксы. Главная отличительная черта сфинкса – это отсутствие густого меха. При том, кожа сфинксов не полностью лысая, а может быть покрыта мягким пушком, как персик.

Рассказываем об истории этой породы, главных особенностях в уходе за сфинксом и его характере.

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Происхождение породы

Сфинксы не связаны с пустынными статуями в Египте и не происходят из этой страны, несмотря на вероятный стереотип. Порода возникла в Канаде в результате естественной мутации.

Считают, что лысые коты были известны ацтекам, и в конце XIX века встречались в Мексике. Однако они не сохранились.

В 1966 в Онтарио, что в Канаде, обычная домашняя кошка родила бесшерстного котенка. В дальнейшем его пытались расплодить, но при вязке это не удавалось. Порода была малочисленной, и заводчики не имели опыта по разведению лысых животных.



Котенок без шерсти появился у обычной непородистой кошки / Иллюстративное фото с Unsplash.com

Однако несколько "голых" котят оказались на улицах Торонто в конце 70 годов. Потом их отправили в Нидерланды, где они стали основателями европейской линии породы.

Через 11 лет – в 1975 году – в штате Миннесота, от короткошерстной обычной кошки родился лысый кот, а позже – такая же кошка. Они попали в питомник в штате Орегон, где и положили начало основной линии канадских сфинксов. После линии европейской и канадской пород стали скрещивать.



Родина сфинкса – Канада / Фото с Unsplash.com

Чуть позже сформировались еще две разновидности сфинксов – донской и петербургский. В большинстве источников их происхождение связывают с трогательной историей, произошедшей в 1987 году в Ростове-на-Дону.

Якобы одна учительница отбила у местных хулиганов странную кошку без шерсти, взяла ее в дом и назвала Варварой. После Варвара родила двух лысых котят, которых скрестили с европейской короткошерстной кошкой.



У донского сфинкса, в отличие от канадского, есть усы / Фото с simple-fauna

К полученному гибриду добавили немного сибирской и российской голубых пород. Так появился донской сфинкс, от которого после вязки с ориентальной кошкой, появился петербургский сфинкс, или петерболд.

Характер сфинкса: на что нужно обращать внимание

Сфинксы – хорошие компаньоны. Коты и кошки этой породы игривые и общительные. Они любят находиться в компании людей и в центре внимания.

Они умные, игривые и любят объятия. Сфинксы громко мурлыкают и любят спать вместе с хозяином под одеялом.

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Особенности ухода за сфинксом

Температура их тела на градус или два выше обычной для кошек температуры, поэтому, чтобы содержать такой "климат внутри себя", сфинксы много едят.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Сфинксы не любят сидеть на холодном полу, и вообще быть в холодном помещении. Хорошо отапливаемый дом – залог здоровья и активности сфинкса.



Кожу сфинкса нужно регулярно протирать губкой / Фото с Unsplash.com

Важно о сфинксах:

Если сфинкс выходить во двор в солнечную погоду , его бледную кожу нужно защищать от солнца: костюмчиками или специальным солнцезащитным кремом.

, его бледную кожу нужно защищать от солнца: костюмчиками или специальным солнцезащитным кремом. Они не имеют надлежащей защиты от непогоды , и не могут долго оставаться на холоде.

, и не могут долго оставаться на холоде. Эта порода склонна к проблемам с кожей, в частности – высыпаний и грибковых заболеваний.

Хозяевам следует тщательно ухаживать за кожей кошки породы сфинкс, чтобы она оставалась чистой и эластичной. Кожа нуждается в купании и обтирании губкой каждую неделю, чтобы устранить сальные выделения. Сальные выделения также необходимо регулярно очищать с наружного уха, чтобы предотвратить ушную инфекцию.