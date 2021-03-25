Український рух за права тварин UAnimals створив оригінальну соціальну рекламу. У ній люди зіграли роль тварин, яких викидають на вулицю.

Гаслом кампанії стали слова "Ми не робимо це з людьми. Чому ми робимо це з тваринами?". Організатори сподіваються, що люди звернуть увагу на проблему бездомних тварин.

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Постери для спеціальної зоозахисної кампанії / Фото UAnimals

Глядачам демонструють фото, на яких люди грають роль домашніх тварин. До фотографій додали такі підписи:

"Вони передумали".

"Я став немодним".

"Вони від мене втомилися".

"Їм хотілося трішки іншого".

"Я просто набрид".

Уявіть, що все це – причини, через які люди "викинули" на вулицю дитину. Звучить як повна маячня, чи не так? Адже це – занадто жорстоко. Проте для багатьох котів і собак усе це – сувора реальність їхнього життя,

– розповідають представники UAnimals.



Так людей закликають не викидати тварин на вулицю / Фото UAnimals

Щороку в Україні викидають на вулицю чималу кількість котів та собак. Більшість вуличних тварин колись були домашніми, або народилися від тих, кого викинули.

Рух UAnimals хоче змінити цю ситуацію, тому запускає спеціальну кампанію #якщозтобоютак спільно з агенцією BBDO Ukraine. Кампанія має на меті привабити увагу до проблеми бездомних тварин.



Ці фото мають привабити увагу до проблеми бездомних тварин / Фото UAnimals

У межах цієї кампанії ви прочитаєте реальні історії тварин, почуєте відповіді на важливі запитання від зоопсихологині й президентки всеукраїнської організації "ЗООСВІТ" Олени Гоєнко,

– повідомляють в UAnimals.

Вони передумали. Я став немодним. Вони від мене втомилися. Їм хотілося трошки іншого. Я просто набрид. Уявіть, що все... Опубліковано UAnimals Середа, 24 березня 2021 р.

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Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.