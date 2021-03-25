Украинское движение за права животных UAnimals создало оригинальную социальную рекламу. В ней люди сыграли роль животных, которых выбрасывают на улицу.

Лозунгом кампании стали слова " Мы не делаем это с людьми. Почему мы делаем это с животными". Организаторы надеются, что люди обратят внимание на проблему бездомных животных.

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Постеры специальной зоозащитной кампании / Фото UAnimals

Зрителям демонстрируют фото, на которых люди играют роль домашних животных. К фотографиям добавили следующие подписи:

Они передумали.

Я стал немодным

Они от меня устали.

Им хотелось немножко другое.

Я просто надоел.

Представьте, что все это – причины, по которым люди "выбросили" на улицу ребенка. Звучит как полный бред, не так ли? Ведь это слишком жестоко. Однако для многих кошек и собак все это – суровая реальность их жизни, – рассказывают представители UAnimals.



Так людей призывают не выбрасывать животных на улицу / Фото UAnimals

Ежегодно в Украине выбрасывают на улицу большое количество кошек и собак. Большинство уличных животных когда-то были домашними, или родились от тех, кого выбросили.

Движение UAnimals хочет изменить эту ситуацию, потому запускает специальную кампанию #якщозтобоютак совместно с агентством BBDO Ukraine. Кампания имеет целью привлечь внимание к проблеме бездомных животных.



Эти фото должны привлечь внимание к проблеме бездомных животных / Фото UAnimals

В рамках этой кампании вы прочитаете реальные истории животных, услышите ответы на важные вопросы от зоопсихолога и президента всеукраинской организации "Зоомир" Елены Гоенко, – сообщают в UAnimals.

Они передумали. Я стал немодным. Они от меня устали. Им хотелось немножко другое. Я просто надоел. Представьте, что все ... Опубликовано UAnimals среду, 24 Марта 2021

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