Когда людей выбрасывают, как животных: UAnimals создало впечатляющую рекламу
Украинское движение за права животных UAnimals создало оригинальную социальную рекламу. В ней люди сыграли роль животных, которых выбрасывают на улицу.
Источник:фейсбук UAnimals
Лозунгом кампании стали слова "Мы не делаем это с людьми. Почему мы делаем это с животными". Организаторы надеются, что люди обратят внимание на проблему бездомных животных.
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Постеры специальной зоозащитной кампании / Фото UAnimals
Зрителям демонстрируют фото, на которых люди играют роль домашних животных. К фотографиям добавили следующие подписи:
- Они передумали.
- Я стал немодным
- Они от меня устали.
- Им хотелось немножко другое.
- Я просто надоел.
Представьте, что все это – причины, по которым люди "выбросили" на улицу ребенка. Звучит как полный бред, не так ли? Ведь это слишком жестоко. Однако для многих кошек и собак все это – суровая реальность их жизни, – рассказывают представители UAnimals.
Так людей призывают не выбрасывать животных на улицу / Фото UAnimals
Ежегодно в Украине выбрасывают на улицу большое количество кошек и собак. Большинство уличных животных когда-то были домашними, или родились от тех, кого выбросили.
Движение UAnimals хочет изменить эту ситуацию, потому запускает специальную кампанию #якщозтобоютак совместно с агентством BBDO Ukraine. Кампания имеет целью привлечь внимание к проблеме бездомных животных.
Эти фото должны привлечь внимание к проблеме бездомных животных / Фото UAnimals
В рамках этой кампании вы прочитаете реальные истории животных, услышите ответы на важные вопросы от зоопсихолога и президента всеукраинской организации "Зоомир" Елены Гоенко, – сообщают в UAnimals.
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