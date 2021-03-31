Зоопсихолог Елена Гоенко рассказывает, действительно ли домашние любимцы имеют плохие привычки. Узнайте, что делать с нежелательным поведением домашних животных.

Движение за права животных UAnimals, агентство BBDO Ukraine и Limelite в рамках кампании #якщозтобоютак стремятся привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

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Зоопсихолог рассказывает, откуда у животных плохие привычки / Фото UAnimals

Ранее на официальной странице организации UAnimals появилась серия постеров, которые должны были рассказать о том, почему животных нельзя выбрасывать на улицу.

Они передумали. Я стал немодным. Они от меня устали. Им хотелось немножко другое. Я просто надоел. Представьте, что все ... Опубликовано UAnimals Среда, 24 марта 2021

Теперь украинцам предлагают узнать, откуда у животных появляются плохие привычки и как этого избежать.

Зоопсихолог и президент всеукраинской организации "Зоомир" Елена Гоенко сообщает, что плохие привычки у животных бывают. Однако они не виноваты в этом – нежелательное поведение, как правило, закрепляют хозяева.

Например, если собака играет или грызет предметы, которые нельзя трогать.

Дайте ей предметы, которыми она может играть. Те предметы, которыми она не может играть, просто уберите. Если они стоят рядом, от них идет ваш запах – абсолютно нормально, что щенок или котенок подбежал и начал ими играть, – рассказывает Елена Гоенко.



В плохих привычках животных обычно виноваты хозяева / Фото Zooshef

Обычно малыши играют лапами и зубами – и именно поэтому могут повредить вещь.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

Хозяевам щенков и котят придется изменить свои привычки: животные часто активны ночью, требуют немалой нагрузки, а утром не хотят долго спать, а требуют прогулки. Возможно, понимание этих простых вещей поможет будущим хозяевам животных принять правильное решение: брать или не брать животное.

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