В этой статье мы рассказываем о ТОП маленьких пород для тех, кто планирует завести такую ​​собаку в доме или квартире. А также обращаем внимание на преимущества и недостатки популярных маленьких пород собак.

Маленькие породы собак чаще всего становятся домашними любимцами горожан. Миниатюрным воспитанникам не нужны длительные прогулки, большая квартира, много корма. Поэтому при выборе породы габариты будущего четвероногого друга зачастую имеют большое значение. Ознакомьтесь с нашим рейтингом пород маленьких собак, и вы обязательно найдете ту, которая придется вам по душе.

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Плюсы и минусы маленьких собачек

Маленькие породы собак отличаются особым очарованием, но это не все их положительные качества:

Вечный щенок. Активность и подвижность остаются с ними до глубокой старости. Такие воспитанники мало едят по сравнению со средними или крупными породами. Не занимают много места, подойдут даже для маленького жилья. Большинство маленьких собак можно приучить к лотку или одноразовым пеленкам, то есть нет необходимости в раннем подъеме, чтобы выгуливать животное. Таких собак можно везде брать с собой. Относительно большая продолжительность жизни, чем у больших собак. Полное или почти полное отсутствие линьки (это касается только некоторых пород).

Конечно, негативные стороны тоже есть:

Привередливы в еде из-за чувствительного желудка. Необходим тщательный уход. Хрупкость костей. Например, тойтерьера даже не рекомендуется спускать по лестнице. Могут путаться под ногами, их легко не заметить и случайно травмировать. Плохо переносят холод, необходимо одевать.

ТОП 10 маленьких пород собак

В зависимости от роста и веса породы маленьких собак подразделяют на три группы:

той (до 28 сантиметров и 2 килограмов)

карликовые (до 35 сантиметров и 5 килограммов)

малые (до 40 – 45 сантиметров и 10 килограммов).

Предлагаем наш рейтинг ТОП 10 маленьких пород собак по их популярности:

Чихуахуа

Это самая маленькая порода в мире , она была выведена в Мексике в штате Чиуауа. Весят такие собаки 0,5 – 3 килограмма и имеют рост всего 15 – 23 сантиметров. Они отличные компаньоны, имеют уравновешенный и дружелюбный характер, любят играть с детьми, хорошо ладят с другими животными в доме. Чихуахуа ведут себя ненавязчиво, но у них могут случаться вспышки ревности. Без проблем переносят вынужденное бездействие, поэтому легко преодолевают длительные путешествия. Чихуахуа могут довольствоваться редкими, короткими прогулками, а если нужно – полностью обходиться без них. Плохо переносят одиночество. Продолжительность жизни составляет в среднем 11 – 14 лет.



Чихуахуа любят играть с детьми / Фото Lapkins

Бишон фризе

Название породы переводится как "кудрявая болонка". Рост таких собак находится в пределах 25 – 30 сантиметров, а вес – 2,5 – 3 килограмма. Они очень лояльны к другим животным, игривые, хорошо ладят с детьми. Эти собаки активные, умные, прекрасно поддаются дрессировке. С радостью будут сопровождать хозяина на прогулках и в путешествиях. Не требуют длительных и очень активных прогулок, не лают по пустякам. Бишон фризе не линяют, но требуют регулярного вычесывания, посещения грумера. Продолжительность их жизни составляет около 12 – 15 лет.



Бишон фризе не линяют / Фото kot-pes.com

Бостон терьер

Очень умные собаки, которые легко обучаются командам. Порода выведена в США, там она является самой популярной городской собакой . Вес бостон терьеров колеблется в пределах 3 – 11 килограммов, а рост в холке составляет 23 – 38 сантиметров. Эти собаки любят проводить время с детьми, легко переносят одиночество, ладят с другими животными. Они забавно храпят во сне, а когда не спят, могут смешно фыркать. Бостон терьеры летом страдают от перегрева, а зимой мерзнут. Продолжительность жизни – до 15 лет.



Собаки этой породы являются прекрасными компаньонами / Фото petsi.net

Папильон или папийон

Когда собаки этой породы очень ценились в королевских дворах Франции. Их вес составляет 3 – 5 килограммов, а рост – 20 – 28 сантиметров. Отличительной чертой папильонов являются ушки в виде крыльев и узор на лбу, напоминающий бабочку. Собаки этой породы занимают первое место среди декоративных пород и девятое место среди пород в мире по интеллекту. Они дружелюбны, добры, хорошо поддаются дрессировке и воспитанию, отлично уживаются с детьми и другими домашними животными. Сезонной линьки у них нет, но необходима гигиеническая стрижка. Папильоны – очень подвижные собаки, которые требуют много внимания и долгих прогулок. Средняя продолжительность жизни – 13 – 15 лет.



Папийоны очень добрые и веселые / Фото belanta.vet

Померанский шпиц

Эту породу вывели в Германии, в Померании. Вес собак составляет от 1,4 до 3,2 килограммов, а рост – 18 – 22 сантиметров. Шпицы доброжелательны, общительны, умны, легко поддаются дрессировке. Они любят детей, неплохо уживаются с другими животными. Шпицам необходимы длинные прогулки и уход за шерстью. Плохо переносят разлуку с хозяином и одиночество. Лают на незнакомцев и просто так на любой шорох. В среднем живут 12 – 16 лет.



Шпицы очень активные собаки / Фото belanta.vet

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Ши-тцу

Название этой породы переводится как "мини лев", ее вывели в Тибете. Вес собак колеблется в пределах 4 – 7 килограммов, рост – до 27 сантиметров. Ши-тцу отлично ладят с другими животными, доброжелательные и общительные, ласковые, умные. Им нужны регулярные прогулки с элементами дрессировки, вычесывание шерсти и тримминг. Ши-тцу не выбирают одного хозяина. Эти собаки плохо переносят одиночество. Любят детей, никогда не проявляют к ним агрессии, терпеливо выносят их выходки. Продолжительность жизни составляет около 12 – 14 лет.



Ши-тцу требуют много внимания / Фото ilike.pet

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Йоркширский терьер

Эти собаки надежные, заботливые, умные, бесстрашные, любят детей. Любят быть единственной собакой в доме. Вес йорков составляет 2 – 3,2 килограмма, а рост – 15 – 17 сантиметров. Легко обучаются, хорошо переносят путешествия. Эти собаки не требовательны к долгим прогулкам. Йорки почти не линяют, но им нужны регулярное расчесывание и груминг. Эти собаки имеют склонность к аллергии, агрессивны к другим животным. Живут в среднем 12 – 15 лет.



Йоркширские терьеры стали очень популярной породой / Фото cdn.lifehacker

Пекинес

Эта порода родом из Китая, Пекин. Рост собак составляет 15 – 25 сантиметров, а вес – 3,2 – 5,4 килограммов. Пекинесы отлично ладят с детьми и другими животными в доме. Имеют склонность к набору лишнего веса. Они не нуждаются в долгих прогулках, но им важны внимание, регулярное вычесывание. Во сне выдают необычные забавные звуки, напоминающие храп. Легко переносят одиночество, не лают без причины. Пекинесы не любят дрессировки, испытывают необузданную агрессию к большим собакам. Живут около 12 – 15 лет.



Пекинесы общительны, но сложно поддаются дрессировке / Фото belanta.vet

Кроличья такса

Свое название порода получила из-за того, что собак использовали для охоты на кроликов. Порода выведена в Германии. Рост – 12 – 16 сантиметров, вес – до 3,5 килограммов. Таксы активные, любознательные, дружелюбные, умные, любят рыть норы и охотиться на насекомых, грызунов. Этим собакам необходимы длительные прогулки, дрессировки. Они чувствительны к низким температурам. Таксы отлично ладят с детьми, обожают игрушки. Живут 14 – 17 лет.



Таксам нужны длительные прогулки / Фото dogs-fan.club

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Мопс

Породу вывели в Древнем Китае. Рост мопсов составляет 28 – 32 сантиметров, а вес – 6 – 8 килограммов. Эти собаки не требуют длительных прогулок, легко поддаются дрессировке. Они послушны и уравновешены, а также доброжелательны. Нередко страдают от ожирения, поэтому важно следить за их питанием. Сопят и храпят, но не лают без причины. Продолжительность жизни – 13 – 14 лет.



Мопсы – достаточно спокойные и уравновешенные собаки / Фото Zooset