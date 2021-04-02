Выросли слишком быстро: хозяева делятся милыми фото своих щенков
Щенки растут, как на дрожжах. Смотрите подборку собак, которые выросли так быстро, что хозяева даже не успели заметить.
Источник:Boredpanda
Обычно собаки попадают в наш дом маленькими и беспомощными малышами. А уже через несколько месяцев они незаметно становятся большими и красивыми животными.
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Стал больше, чем хозяин
8 недель и 8 месяцев / Фото Boredpanda
Вырос в 3 раза
5 месяцев и 9 месяцев / Фото Boredpanda
Гигант
Только посмотрите, каким пес стал в 13 месяцев / Фото Boredpanda
Из милого малыша стал огромным псом
Кажется, собаки этой породы растут как на дрожжах / Фото Boredpanda
Крошечный ротвейлер
Стал огромным ротвейлером весом 43 килограмма / Фото Boredpanda
От месяца до 8 месяцев
Хозяйка больше не может поднять этого "малыша" / Фото Boredpanda
8 недель и 3 года
Выросла не только собака, но и ее хозяин / Фото Boredpanda
Стал красавчиком
В 8 месяцев этот гигант выглядит просто невероятно / Фото Boredpanda
Вырос слишком быстро
Только посмотрите, как менялся этот пес в возрасте от 2 до 6 месяцев / Фото Boredpanda
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8 недель против 10 месяцев
Стал таким большим, что даже в зеркало не помещается / Фото Boredpanda
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