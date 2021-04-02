Щенки растут, как на дрожжах. Смотрите подборку собак, которые выросли так быстро, что хозяева даже не успели заметить.

Обычно собаки попадают в наш дом маленькими и беспомощными малышами. А уже через несколько месяцев они незаметно становятся большими и красивыми животными.

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Стал больше, чем хозяин



8 недель и 8 месяцев / Фото Boredpanda

Вырос в 3 раза



5 месяцев и 9 месяцев / Фото Boredpanda

Гигант



Только посмотрите, каким пес стал в 13 месяцев / Фото Boredpanda

Из милого малыша стал огромным псом



Кажется, собаки этой породы растут как на дрожжах / Фото Boredpanda

Крошечный ротвейлер



Стал огромным ротвейлером весом 43 килограмма / Фото Boredpanda

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

От месяца до 8 месяцев



Хозяйка больше не может поднять этого "малыша" / Фото Boredpanda

8 недель и 3 года



Выросла не только собака, но и ее хозяин / Фото Boredpanda

Стал красавчиком



В 8 месяцев этот гигант выглядит просто невероятно / Фото Boredpanda

Вырос слишком быстро



Только посмотрите, как менялся этот пес в возрасте от 2 до 6 месяцев / Фото Boredpanda

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