Из-за варварского отношения к природе тысячи бесценных видов животных уже исчезли и навсегда потеряны для человечества. Кроме этого, многие виды прямо сейчас находятся на грани исчезновения. Расскажем о самых редких из них.

Рейтинг редких животных по убыванию

Азиатский лев.

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В начале ХХ века этот хищник практически вымер, из-за бесконтрольной охоты осталось всего 13 самцов. Но, к счастью, власти Индии приняли соответствующие меры, и сегодня в Горном заповеднике наконец-то проживает уже 650 азиатских львов. Но за пределами индийского заповедника они не живут. Этого хищника снимут с учета из Красной книги только, когда он начнет размножаться в естественных условиях и за пределами Горного национального парка.



Азиатский лев на последней ступеньке / i.ytimg.com

Жираф Ротшильда.

Это очень редкое животное, экологи отмечают, что их осталось не больше 500 – 600 особей этого подвида. Их отличие от других жирафов заключается в широких узорах на шкуре в форме пятен, которые ограждены сплошными белыми полосами с изгибами.

Также жираф Ротшильда является самым высоким среди своих сородичей. Есть у него еще одно уникальное отличие – наличие 5 рожек. Два больших и заметных рога расположены прямо в центре головы, третий, немного меньше – в центре лба, еще два – позади ушей. Все представители этих животных живут в дикой природе в заповедниках Кении и Уганды. Причины их вымирания кроются в человеческой деятельности, которая распространилась на привычную среду обитания жирафов. Также повлияло и браконьерство.



Маленький жираф Ротшильда / i.ytimg.com

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Амурский тигр.

Амурский тигр. Это самый северный тигр, его еще называют уссурийским или сибирским. Согласно данным специальной переписи 2015 года, на российском Дальнем Востоке обитает порядка 523 – 540 амурских тигров.

Они являются самыми большими среди своих сородичей (масса может превышать 300 килограммов) и наименее агрессивно настроенными по отношению к человеку. Способны прыгать на 2 этажа вверх и развивать скорость до 80 километров в час.



Кошка, которая может бежать со скоростью авто / web-zoopark

Амурский тигр оказался на грани исчезновения из-за нерегулируемого отстрела половозрелых особей, интенсивного отлова тигрят, а также вырубки лесов в окрестностях некоторых рек и уменьшения поголовья парнокопытных животных.

В 1935 году в Приморском крае для спасения этих хищников организовали большой Сихотэ-Алинский государственный заповедник, затем – Лазовский и Уссурийский заповедники, тогда в природе оставалось не более 50 особей. С 1947 года охота на тигров была строго запрещена. В Китае за убийство этого животного даже предусмотрена смертная казнь.

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Бушменов заяц, или речной кролик.

Обитает в пустыне Карру. Это единственный из африканских зайцев, выкапывающий нору для своего детеныша. На сегодня его численность в природных условиях составляет меньше 500 особей, вымирание популяции связано с сокращением привычных для животных местообитаний по причине активного развития сельского хозяйства. Бушменов заяц никогда не содержался человеком в неволе.



Таких осталось менее чем пол тысячи / tourjournal

Попугай голубой ара.

Обитает этот вид исключительно в лесах Бразилии, в местах произрастания деревьев табебуйя. В его дуплах они селились, свивали гнезда, поедали семена этих деревьев. В 2000 году в дикой природе умер последний самец, к счастью, эти птицы хорошо размножаются в неволе. Голубые ара стали известными после выхода мультфильма "Рио", но в тот момент они уже вымерли в природе, сохранившись только в неволе.

Причинами их исчезновения стали:

вырубка табебуйя для земледелия;

в дуплах оставшихся деревьев стали активно селиться распространившиеся африканские пчелы;

браконьерство (каждый голубой ара оценивался в сумму до 40 000 долларов).

В наше время в мире насчитывается не больше 500 особей вида, но к 2050 году планируется частично восстановить их популяцию.



Голубые ара хорошо размножаются в неволе / animalreader

Красноногий или японский ибис.

Ранее эта птица обитала в центральном Китае и во всех частях Японии, а также на Дальнем Востоке РФ. До 1981 года красноногие ибисы и вовсе считались вымершим в природе видом. Но затем в ходе специальных поисков в горах провинции Шэнси удалось отыскать 7 особей, из них 4 были взрослыми, их взяли под особую охрану, создав заповедник. Теперь в дикой природе японских ибисов можно встретить только в КНР, где согласно последним данным на 2007 год насчитывалось 480 зрелых птиц.



Красные у ибиса не только ноги, а и клюв / o-prirode.ru

Калифорнийский кондор.

Это птица из семейства американских грифов, одна из самых крупных на планете с размахом крыльев около трех метров. Раньше кондор водился в США и Мексике. В 1987 году он был в последний раз зафиксирован экологами в дикой природе.

На тот момент в неволе содержалось лишь 27 птиц этого вида, которых взяли под усиленную защиту. Кондоры стали уязвимыми по причине небольшого размера кладки (всего один детеныш на гнездо) в сочетании с их поздним возрастом половой зрелости.



Программа по сохранению этого вида – одна из самых дорогих на планете / tripsavvy.com

Неожиданная смертность среди популяций этих птиц произошла из-за их конфликтов с беркутами, отравления свинцом и столкновения с линиями электропередач. С 1994 года калифорнийских кондоров, которых вырастили в неволе, приучают всячески избегать линий электропередач, а также людей.

Сегодня активно работает программа по восстановлению популяции, как результат численность птиц уже составляет 405 особей, из них на волю выпущено 179 птиц. Стоит сказать, что Калифорнийский проект по сохранению кондоров, возможно, является одним из самых дорогостоящих по сохранению видов в истории США, стоимостью свыше 35 миллионов долларов.

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Долгопят.

Этот маленький зверек из отряда приматов распространен на юго-востоке Азии. Он уникален тем, что по размеру его глаза равны размеру мозга. Рост долгопята всего 9 – 16 см, задние ноги вдвое длиннее туловища. Это маленькие хищники, численность которых сегодня не превышает 400 особей.

Причина сокращения популяции – вырубка деревьев, на которых селятся долгопяты. К сожалению, в неволе эти зверьки очень быстро погибают, за считанные недели, поэтому искусственно восстановить популяцию невозможно.



Долгопяты не могут жить в неволе / web-zoopark

Северный гладкий кит.

Это необычное животное обитает в водах Атлантического океана. В длину достигает 20 метров, весит около 100 тонн, из них 40% приходится на ворвань (китовый жир), это своеобразный рекорд среди китовых.

Когда-то вблизи берегов плавали тысячи гладких китов. Но в наши дни из-за охоты во всем мире осталось не более 300 животных. И хотя ученые прилагают все силы для восстановления их популяции, но численность северных гладких китов все равно сокращается. Причину (за исключением малой рождаемости, они обзаводятся потомством раз в 7 лет) установить пока не вышло.

Возможно, дело в том, что они сталкиваются с судами и запутываются в рыболовных сетях. Также вероятной причиной ученые называют глобальное потепление из-за которого мигрировали в более холодные воды мелкие ракообразные, являющиеся основной пищей этих китов.



Кит весит более 100 тонн / kot-pes.com

Бирманская курносая обезьяна

. Это удивительное животное обитают только в северной Бирме. Интересно, что вид был открыт совсем недавно, в 2010 году. Свое название животные получили за характерно вздернутые вверх ноздри. На сегодня численность бирманских курносых обезьян не превышает 300 особей. Главная угроза для них – охотники. Разведение в неволе еще не дало желаемых результатов, поэтому этим животным все еще грозит полное исчезновение, если ничего не изменится.



Этому виду чуть более 10 лет / images11

Речная горилла.

В наши дни обитает лишь в Камеруне и Нигерии (Африка). Насчитывается не больше 280 таких животных в естественных условиях из-за охоты и вырубки лесов. В зоопарках речные гориллы чувствуют себя плохо, так что единственным способом предотвратить их полное исчезновение является сохранность естественного для них ареала обитания. С этой целью на границе Нигерии и Камеруна был создан Национальный парк, где сегодня проживает 115 животных.



Речная горилла / tutby.gcdn.co

Рыжий волк.

Когда-то этот хищник населял почти всю территорию США, но его жестко преследовало население за нападения на домашний скот. Одновременно разрушался ареал его обитания. В итоге к 1967 году в дикой природе рыжего волка не осталось вообще, а в неволе (в зоопарках и питомниках) проживало 14 особей. Этот подвид был объявлен вымирающим, стартовали активные действия ученых по его спасению.

Сегодня все рыжие волки являются потомками последних 14-ти хищников. Популяция уже немного выросла – до 280 особей, причем 100 из них выпустили на волю в районе Северной Каролины.



Рыжего волка убивали из-за нападений на скот / 99px.ru

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Чатемская петроика.

Ареал ее обитания крайне мал – Чатемский архипелаг, расположенный южнее Новой Зеландии. В 1976 году в мире насчитывалось лишь 7 таких птиц. Причиной исчезновения петроик считается бурное развитие сельскохозяйственной деятельности с момента активного заселения Чатемского архипелага.

Также "помогли" истребить этих птиц и привезенные на острова крысы, которые поедали яйца и птенцов, не оставляя петроикам шансов на полноценное размножение. Новозеландский орнитолог Дон Мертон занялся трудоемким спасением этих пернатых от вымирания.



С помощью единой самки удалось хоть немного восстановить вид / animalreader

Сначала искусственно была оплодотворена единственная оставшаяся самка, а затем ее стимулировали на беспрерывное откладывание яиц. Для этого из гнезда изымались свежие яйца петроики и затем подкладывались для насиживания другой птице. В итоге самка, лишенная кладки, тут же несла новые яйца, которые снова изымались. Благодаря действиям орнитолога за один сезон удалось в несколько раз увеличить популяцию этих птиц. Сегодня в мире насчитывается около 200 особей чатемской петроики.

Попугай какапо, или совиный попугай.

Это ночная птица, обитающая в Новой Зеландии. Считается самым тяжелым видом попугаев. Ряд орнитологов утверждает, что какапо – самая древняя птица в мире. Это единственный попугай, который не умеет летать и имеет полигамную систему размножения (один самец и несколько самок). Также какапо обладает уникальным умением: он испускает сильный, но приятный запах, напоминающий цветочный аромат.

Эти попугаи стали вымирать из-за колонизации островов полинезийцами и европейцами, которые завезли крыс, кошек, горностаев. В 1997 году какапо полностью исчезли в своем природном ареале, сохранившись лишь на нескольких небольших охраняемых островках, куда их вывезли биологи для создания жизнеспособных популяций. Медленно, но восстановление этого вида все же происходит. На январь 2019 г. было известно о 147 птицах, на большинстве которых установлены радиомаячки.



Попугай, который не умеет летать / hi-news

Дальневосточный (амурский) леопард.

Проживает в дальневосточных таежных лесах на границе территорий России, Китая и Северной Кореи. Охоту на это животное официально запретили еще в 1956 году. Но все равно дикая кошка находится за критической чертой угрозы вымирания. В неволе ее разводить крайне сложно, ведь самцы амурского леопарда крайне разборчивы и часто отвергают невест. Согласно данным 2017 года, это все еще самый редкий из подвидов леопарда: в дикой природе в России сохранилось 87 особей на территории национального парка "Земля леопарда" и 8 – 12 диких кошек осталось в Китае. В 2018 г. в РФ популяция была увеличена до 110 особей. ​



Самый редкий вид леопарда / hi-news.ru

Саола.

Обитает это парнокопытное животное в джунглях Вьетнама, Лаоса. Его открыли сравнительно недавно – в 1992 году, но оно уже находится на грани вымирания. Согласно приблизительным подсчетам, популяция составляет от нескольких десятков до 200 особей. Точнее ученые определить не могут, поскольку саолы ведут скрытный образ жизни. Главную роль в вымирании сыграло вытеснение вида за пределы среды обитания, где они потеряли кормовую базу, сталкивались с сильными хищниками. Ранее в неволе содержалось 13 животных, никто из них не прожил дольше нескольких недель.



Саолы прячутся от людей и не могут жить в неволе / pinimg.com

Суматранский носорог.

Считается самым мелким носорогом в мире, это последний сохранившийся вид из своего рода. Сегодня он обитает только на Суматре, Борнео и Малайском полуострове. Согласно оценкам экологов, численность суматранских носорогов составляла в начале 21 века меньше 275 особей, а к 2015 году осталось только 80. Это одно из самых малоизученных животных на планете. В неволе суматранские носороги живут мало, потомства не дают. Поэтому сохранить их можно только путем восстановления естественной среды обитания и прекращения браконьерской охоты из-за рогов носорогов, которые ценятся в китайской псевдомедицине.



Один из наименее изученных видов на свете / img.gazeta

Яванский носорог.

Это уникальное животное встречается только на острове Ява. Ранее ученые определили, что численность вида составляет не более 60 особей. Основным фактором, влияющим на вымирание индийского яванского носорога, была браконьерская охота с целью получения рога, якобы обладающего целебными свойствами.

Внесли свою лепту и сельскохозяйственная деятельность, и вырубка лесов. Восстановить популяцию крайне сложно из-за физиологических особенностей животных, чаще всего они погибают в зоопарках и не размножаются. Специалисты изучили снимки, сделанные с марта по август 2020 года в национальном парке Уджунг-Кулон на западе острова Ява, и обнаружили, что там появились на свет два детеныша яванского носорога. С учетом прибавления, ученые оценивают общую численность вида в 74 особи, что уже больше, чем десять лет назад. Хоть и медленный, но все же рост популяции дает надежду, возможно, яванскому носорогу удастся выжить.



Люди считали, что рог обладает целебными свойствами / petzona

Калифорнийская морская свинья или вакита.

Это один из самых уязвимых видов морских животных и наиболее мелкий представитель китообразных. Вакита обитает только в Калифорнийском заливе недалеко от Мексики. Этот вид открыли в 1950 году, тогда ученые сразу поняли, что эти животные вымирают. Согласно подсчетам ученых, в 2018 году их было меньше 19. В 2019 году осталось 9 особей.

Такими темпами вакиты вот-вот вообще исчезнут. Главная проблема в том, что калифорнийские морские свиньи часто тонут, запутавшись в жаберных сетях, в которые браконьеры ловят креветок и тотоабу – рыбу, чей плавательный пузырь считается деликатесом в Китае. Еще одной опасностью является качество воды, ведь в Калифорнийский залив попадает чрезмерный объем хлорсодержащих пестицидов. Защитники природы разработали план по перемещению вакит в безопасную среду, но ничего не вышло, животные отказались перемещаться. Сегодня экологи самостоятельно выходят в рейды, находя и извлекая расставленные на тотоабу сети, чтобы защитить оставшихся калифорнийских морских свиней.



Самый мелкий кит и один из редчайших видов животных – вакита / petzona

Гигантская мягкотелая черепаха.

Это наиболее крупная пресноводная черепаха, масса которой достигает 200 килограммов. Большую часть жизни она проводит, зарывшись в песок, выставив лишь переднюю часть головы. Скорость атаки этой черепахи быстрее, чем у кобры. Популяция этих черепах начала быстро сокращаться из-за бурного строительства дамб и других инфраструктурных объектов на берегах реки Янцзы, так как это разрушило их основные естественные места обитания. Кроме того, крупные животные и их яйца были желанной добычей для браконьеров.

До 2007 года считалось, что данный вид уже утрачен навсегда. Но затем было найдено 4 черепахи. Два самца живут во вьетнамском заповеднике в условиях дикой природы, один самец и самка – в китайском зоопарке Сучжоу. Совсем недавно в Китае умерла, возможно, последняя самка гигантской мягкотелой черепахи. Ей было более 90 лет, она скончалась спустя сутки после того, как специалисты попытались провести процедуру искусственной инсеминации. Теперь данный вид считается функционально вымершим.



Самый редкий вид животного / cherepah

Надо сказать, что вымирание различных видов за последние сто лет бьет все рекорды. Все происходит из-за человеческого бездумного и потребительского отношения к природе. Если срочно ничего не изменить, то не только животные из ТОП-20 будут потеряны для нашей планеты, а и многие другие виды.