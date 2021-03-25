Украинским исследователям полярной станции в Антарктиде удалось застать сцену пингвиньей ссоры. Этот вид – пингвины Адели – славятся своим шумным поведением и хулиганством.

На этот раз полярникам с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" удалось сфотографировать активную и эмоциональную беседу пингвинов. Кадры получились очень забавными и насыщенными.

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Автору фото Евгению Прокопчуку удалось подойти к пингвинам фактически вплотную. Поэтому всю эмоцию птиц удалось передать на фото. Впрочем, к сожалению, кадрами не передать шума, с которым разбойники ссорятся.

Общение между пингвинами может быть различным. Вот, например, пингвины Адели, местные разбойники и балагуры, выясняют отношения очень эмоционально и громко. Нам удалось поймать момент, когда адельки ведут активный и дружеский разговор между собой,

– написал Евгений Прокопчук.