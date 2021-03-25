Разборки пингвинов попали на фото: забавные кадры
Украинским исследователям полярной станции в Антарктиде удалось застать сцену пингвиньей ссоры. Этот вид – пингвины Адели – славятся своим шумным поведением и хулиганством.
Источник:фейсбук Евгения Прокопчука
На этот раз полярникам с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" удалось сфотографировать активную и эмоциональную беседу пингвинов. Кадры получились очень забавными и насыщенными.
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Автору фото Евгению Прокопчуку удалось подойти к пингвинам фактически вплотную. Поэтому всю эмоцию птиц удалось передать на фото. Впрочем, к сожалению, кадрами не передать шума, с которым разбойники ссорятся.
Общение между пингвинами может быть различным. Вот, например, пингвины Адели, местные разбойники и балагуры, выясняют отношения очень эмоционально и громко. Нам удалось поймать момент, когда адельки ведут активный и дружеский разговор между собой,
– написал Евгений Прокопчук.
Что известно о пингвинах Адели?
Это вид пингвинов, распространенный на всем побережье Антарктиды и антарктических островах. Морские птицы имеют длину туловища около 70 сантиметров и вес около 6 кг.
Свое название они получили благодаря французскому исследователю Дюмону Дюрвилю. Он решил увековечил имя своей жены Адели и дал такое название новому виду. Впрочем, эти пингвины имеют сварливый характер и полярники между собой называют их "адельками".
Данные на основе Википедии
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