Українським дослідникам полярної станції в Антарктиді вдалося застати сцену пінгвінячих сварок. Цей вид – пінгвіни Аделі – славляться своєю гамірною поведінкою і розбишацтвом.

Цього разу полярникам з української антарктичної станції "Академік Вернадський" вдалося сфотографувати активну і емоційну розмову пінгвінів. Кадри вийшли дуже кумедними і насиченими.

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Автору фото Євгену Прокопчуку вдалося підійти до пінгвінів фактично впритул. Тому всю емоцію птахів вдалося передати на фото. Втім, на жаль, кадрами не передати шуму, з яким розбишаки сваряться.

Спілкування між пінгвінами може бути різним. От, наприклад, пінгвіни Аделі, місцеві розбишаки та балагури, з'ясовують відносини дуже емоційно та гучно. Нам вдалося спіймати момент, коли адельки ведуть активну та дружню розмову між собою,

– написав Євген Прокопчук.