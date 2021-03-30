Как пингвины "изучают" полярников: милое видео
Пингвины – милые и забавные существа, которые имеют большую армию поклонников среди людей. Однако следует знать: пингвины – не такие общительные и открытые как собачки или енотики.
Источник:Національний антарктичний науковий центр
Об особенностях контакта с пингвинами рассказали полярники Национального антарктического научного центра. Ведь ученых, которые достаточно времени проводят с этими птицами, часто спрашивают, можно ли касаться пингвинов.
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Можно ли касаться пингвинов
Ответ может вас огорчить. Как рассказывает биолог, участник нынешней сезонной экспедиции в Антарктиде, Артем Джулай, пингвинов касаться нельзя. Более того, нельзя даже подходить к животным ближе, чем на 6 метров.
Такие ограничения утверждены документально: Протоколом об охране окружающей среды 1991 года. Согласно этому документу Антарктиду признали природным заповедником.
Что запрещено протоколом:
- касаться,
- кормить,
- вообще беспокоить животных.
Исключения бывают. Но для ученых
Впрочем, если ты ученый и выполняешь техническое задание, например, считаешь гнезда, ты вынужден подходить к пингвинам, объясняет полярник Артем. Также, если пингвины живут возле станции, мимо них просто приходится проходить. А еще он делится наблюдением: иногда пингвины сами подходят к людям.
Если сесть на землю и не двигаться долгое время, то молодые пингвины сами подойдут к тебе и даже будут пытаться прикоснуться к тебе клювом,
– говорит ученый.
Однако, когда человек начнет двигаться, пингвины уйдут. Полярники добавили милое видео: ученой Анне Соиной удалось снять, как молодые пингвины сами подходят ближе, чтобы изучить неизвестное существо.
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