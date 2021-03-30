Пингвины – милые и забавные существа, которые имеют большую армию поклонников среди людей. Однако следует знать: пингвины – не такие общительные и открытые как собачки или енотики.

Об особенностях контакта с пингвинами рассказали полярники Национального антарктического научного центра. Ведь ученых, которые достаточно времени проводят с этими птицами, часто спрашивают, можно ли касаться пингвинов.

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Можно ли касаться пингвинов

Ответ может вас огорчить. Как рассказывает биолог, участник нынешней сезонной экспедиции в Антарктиде, Артем Джулай, пингвинов касаться нельзя. Более того, нельзя даже подходить к животным ближе, чем на 6 метров.

Такие ограничения утверждены документально: Протоколом об охране окружающей среды 1991 года. Согласно этому документу Антарктиду признали природным заповедником.

Что запрещено протоколом:

касаться,

кормить,

вообще беспокоить животных.

Исключения бывают. Но для ученых

Впрочем, если ты ученый и выполняешь техническое задание, например, считаешь гнезда, ты вынужден подходить к пингвинам, объясняет полярник Артем. Также, если пингвины живут возле станции, мимо них просто приходится проходить. А еще он делится наблюдением: иногда пингвины сами подходят к людям.

Если сесть на землю и не двигаться долгое время, то молодые пингвины сами подойдут к тебе и даже будут пытаться прикоснуться к тебе клювом,

– говорит ученый.

Однако, когда человек начнет двигаться, пингвины уйдут. Полярники добавили милое видео: ученой Анне Соиной удалось снять, как молодые пингвины сами подходят ближе, чтобы изучить неизвестное существо.

Забавная реакция пингвинов на человека: смотрите видео

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