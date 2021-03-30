Пінгвіни – милі та кумедні створіння, які мають велику армію прихильників серед людей. Однак варто знати: пінгвіни – не такі товариські й відкриті, як песики чи єнотики.

Про особливості контактування із пінгвінами розповіли полярники Національного антарктичного наукового центру. Адже науковців, які вдосталь часу проводять із цими птахами, часто запитують, чи можна торкатися пінгвінів.

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Чи можна торкатися пінгвінів

Відповідь може вас засмутити. Як розповідає біолог, учасник нинішньої сезонної експедиції в Антарктиді, Артем Джулай, пінгвінів торкатись не можна. Ба більше, не можна навіть підходити до тварин ближче, ніж на 6 метрів.

Такі обмеження затверджені документально: Протоколом про охорону навколишнього середовища 1991 року. За цим документом Антарктиду визнали природним заповідником.

Що заборонено протоколом:

торкатися,

годувати,

взагалі непокоїти тварин.

Винятки бувають. Але для науковців

Втім, якщо ти науковець і виконуєш технічне завдання, наприклад, рахуєш гнізда, ти змушений підходити до пінгвінів, пояснює полярник Артем. Також, якщо пінгвіни живуть біля станції, повз них просто доводиться проходити. А ще він ділиться спостереженням: інколи пінгвіни самі підходять до людей.

Якщо сісти на землю і не рухатися довгий час, то молоді пінгвіни самі підійдуть до тебе і, навіть, будуть намагатися доторкнутись до тебе дзьобом,

– каже науковець.

Проте, коли людина почне рухатися пінгвіни повтікають. Полярники додали миле відео: науковиці Анні Соіній вдалося зняти, як молоді пінгвіни самі підходять ближче, щоб вивчити невідоме створіння.

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