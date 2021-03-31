Иногда нам кажется, что животные могут дружить и играть только с представителями своего вида. Но не все так просто в животном мире: оказывается, собаки могут играть из альпаками, а коты – с черепахами.

Хотя в дикой природе разные виды животных часто вовсе не дружат, бывают удивительные исключения. На видео можно увидеть, как олень целует кота, а бульдог играет с попугаем.

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Различные виды животных могут играть вместе / Фото Animals Doing Things

Сначала кажется, что некоторые животные могут представлять угрозу друг для друга: например, овчарка, которая смотрит на маленьких цыплят. Но потом становится понятно, что собака не хочет реализовать свои хищные инстинкты: она просто с интересом наблюдает за малышами.

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Дружить могут даже кот и олень / Фото Animals Doing Things

Вы можете также посмотреть на кошек, собак, птиц, оленей и других животных, которые весело и непосредственно играют друг с другом.

Если вы любите животных, это стоит посмотреть – долго, но вы не пожалеете, – комментируют видео пользователи фейсбука.