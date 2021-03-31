Іноді нам здається, що тварини можуть дружити та гратися тільки з представниками свого виду. Але не все так просто у тваринному світі: виявляється, собаки можуть гратися з альпаками, а коти – з черепахами.

Хоча у дикій природі різні види тварин часто зовсім не товаришують, бувають дивовижні виключення. На відео можна побачити, як олень цілує кота, а бульдог грається з папугою.

Вам сподобається Як пінгвіни "вивчають" полярників: миле відео



Різні види тварин можуть гратися разом / Фото Animals Doing Things

Спершу здається, що деякі тварини можуть становити загрозу один для одного: наприклад, вівчарка, яка дивиться на маленьких курчат. Але потім стає зрозуміло, що собака не хоче реалізувати свої хижі інстинкти: вона просто з цікавістю спостерігає за малюками.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.



Товаришувати можуть навіть кіт та олень / Фото Animals Doing Things

Ви можете також подивитися на котів, собак, птахів, оленів та інших тварин, що весело й безпосередньо граються один з одним.

Якщо ви любите тварин, це варто подивитися – трохи довго, але ви не пошкодуєте, – коментують відео користувачі фейсбуку.

Дивіться кумедне відео тут: