Оказывается, фитнесом могут заниматься не только люди. Собаки тоже не отстают от своих хозяев и даже ходят в специальные спортивные залы.

Здоровье опорно-двигательного аппарата собаки прямо влияет на ее настроение, поведение и качество жизни. Поэтому любящие хозяева дают своим собакам физическую нагрузку, которая может удовлетворить их потребность в движении.

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Фитнес помогает собакам оставаться в форме / Фото Odessa.kinolog

Дог-фитнес или фитнес для собак комплекс физических нагрузок и упражнений для собак, который позволяет равномерно распределить нагрузку на все мышцы.

Важным преимуществом дог-фитнеса перед обычными прогулками является то, что собаке нужно думать и напрягать память, чтобы научиться делать упражнения. Это способствует гармоничному развитию собаки.

Дог-фитнес помогает:

вырастить из нежного щенка сильную и здоровую собаку,

тренировать выносливость,

восстановиться после травм,

поддерживать животных с хроническими заболеваниями.



Фитнес помогает собаке развиваться гармонично / Фото Wikipet

Кому нужен дог-фитнес:

новичкам, которые завели первую собаку и не знают, как правильно распределять нагрузку для животного,

тем, кто хочет, чтобы пес участвовал в выставках – животное будет иметь гармонично развитые мышцы,

если у вашей собаки есть лишний вес, от которого нужно избавиться,

если пес гиперактивный и обычные прогулки его не успокаивают,

тем, кто не может долго выгуливать любимцев, например, из-за погодных условий,

и так далее.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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Лучше тренировать собаку под наблюдением специалиста / Фото neva-dog

Правила для тех, кто решил заниматься дог-фитнесом: