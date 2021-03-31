Хозяева собак фанатеют от этого тренда: что такое дог-фитнес и кому он нужен
Оказывается, фитнесом могут заниматься не только люди. Собаки тоже не отстают от своих хозяев и даже ходят в специальные спортивные залы.
Источник:инстаграм Pets&People
Здоровье опорно-двигательного аппарата собаки прямо влияет на ее настроение, поведение и качество жизни. Поэтому любящие хозяева дают своим собакам физическую нагрузку, которая может удовлетворить их потребность в движении.
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Фитнес помогает собакам оставаться в форме / Фото Odessa.kinolog
Дог-фитнес или фитнес для собаккомплекс физических нагрузок и упражнений для собак, который позволяет равномерно распределить нагрузку на все мышцы.
Важным преимуществом дог-фитнеса перед обычными прогулками является то, что собаке нужно думать и напрягать память, чтобы научиться делать упражнения. Это способствует гармоничному развитию собаки.
Дог-фитнес помогает:
- вырастить из нежного щенка сильную и здоровую собаку,
- тренировать выносливость,
- восстановиться после травм,
- поддерживать животных с хроническими заболеваниями.
Фитнес помогает собаке развиваться гармонично / Фото Wikipet
Кому нужен дог-фитнес:
- новичкам, которые завели первую собаку и не знают, как правильно распределять нагрузку для животного,
- тем, кто хочет, чтобы пес участвовал в выставках – животное будет иметь гармонично развитые мышцы,
- если у вашей собаки есть лишний вес, от которого нужно избавиться,
- если пес гиперактивный и обычные прогулки его не успокаивают,
- тем, кто не может долго выгуливать любимцев, например, из-за погодных условий,
- и так далее.
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Лучше тренировать собаку под наблюдением специалиста / Фото neva-dog
Правила для тех, кто решил заниматься дог-фитнесом:
- Занятия должны быть регулярными. Они должны стать не хобби, а образом жизни.
- Не заставляйте собаку тренироваться чрезмерно, лучше короткие, но регулярные тренировки.
- От таких физических тренировок любимец может устать не только физически, но и морально – внимательно следите за самочувствием животного.
- Как и человеческий спорт, фитнес для собак эффективен вместе с диетой, поэтому давайте собаке сбалансированный рацион.
- Не забывайте о воде, ведь на тренировках организм собаки ее теряет.
- Поддерживайте постоянный контакт с тренерами и ветеринарами, чтобы знать, что вы двигаетесь в правильном направлении.
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