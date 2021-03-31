Господарі собак фанатіють від цього тренду: що таке дог-фітнес і кому він потрібен
Виявляється, фітнесом можуть займатися не тільки люди. Собаки теж не відстають від своїх хазяїв і навіть ходять до спеціальних спортивних залів.
Джерело:інстаграм Pets&People
Здоров'я опорно-рухового апарату собаки прямо впливає на її настрій, поведінку та якість життя. Тому люблячі господарі дають своїм собакам фізичне навантаження, що може задовольнити їх потреби в русі.
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Фітнес допомагає собакам залишатися в формі / Фото Odessa.kinolog
Дог-фітнес або фітнес для собаккомплекс фізичних навантажень і вправ для собак, що дозволяє рівномірно розподілити навантаження на всі м'язи.
Важливою перевагою дог-фітнесу перед звичайними прогулянками є те, що собаці потрібно думати й напружувати пам'ять, щоб навчитися робити вправи. Це сприяє гармонійному розвитку собаки.
Дог-фітнес допомагає:
- виростити з ніжного цуценяти міцну здорову собаку,
- тренувати витривалість,
- відновитися після травм,
- підтримувати тварин з хронічними захворюваннями.
Фітнес допомагає собаці розвиватися гармонійно / Фото Wikipet
Кому потрібен дог-фітнес:
- новачкам, які завели першого собаку і не знають, як правильно розподіляти навантаження для тварини,
- тим, хто хоче, щоб пес брав участь у виставках – тварина матиме гармонійно розвинені м'язи,
- якщо у вашого собаки є зайва вага, якої потрібно позбутися,
- якщо пес гіперактивний і звичайні прогулянки його не заспокоюють,
- тим, хто не може довго вигулювати улюбленців, наприклад, через погодні умови,
- тощо.
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Найкраще тренувати собаку під наглядом фахівця / Фото neva-dog
Правила для тих, хто вирішив займатися дог-фітнесом:
- Заняття мають бути регулярними. Вони повинні стати не хобі, а способом життя.
- Не змушуйте собаку тренуватися надміру її сил, краще короткі, але регулярні тренування.
- Від таких фізичних тренувань улюбленець може втомитися не тільки фізично, а морально – уважно стежте за самопочуттям тварини.
- Як і людський спорт, фітнес для собак ефективний разом з дієтою, тому дайте собаці збалансований раціон.
- Не забувайте про воду, адже на тренуваннях організм собаки її втрачає.
- Підтримуйте постійний контакт із тренерами та ветеринарами, щоб знати, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.
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