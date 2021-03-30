Почему собаки лают: основные причины
Специалисты Кинологического учебного центра, которые тренируют служебных собак, рассказывают, почему собаки начинают лаять. Узнайте, что значит лай вашего любимца.
Источник:КНЦ
Обычно четвероногие начинают лаять, когда хотят привлечь внимание или о чем-то предупредить. Лай –это способ общения четвероногих с людьми.
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Существуют различные оттенки собачьего лая / Фото Kupipet
Обычно собаки лают когда:
- испытывают страх: животное напугано, лает и пятится или хочет убежать,
- когда охраняют: в таком случае животное показывает, что это его территория, границу которой лучше не пересекать,
- когда хотят играть: если пес лает, виляет хвостом и прыгает – так он приглашает к игре,
- скучают: такой лай монотонный, длинный и унылый,
- чувствуют беспокойство: когда собака слышит или видит внешние раздражители, лаем она дает понять о своем присутствии.
Существуют различные виды лая
Одинокий лай, предшествующий рычанию
Служит для того, чтобы предупредить чужака не приближаться к собаке.
Короткий, быстрый лай
Чаще всего значит, что собака услышала шум или предупреждает об опасности, о приближении незнакомца и тому подобное.
Одинокий "гав"
Обычно его делает собака, которая хочет сообщить, что ей что-то не понравилось – например, ребенок тянет за хвост.
Собаки могут лаять потому, что им скучно / Фото kot-pes.com
Лай, похожий на визг
Свидетельствует о том, что собака сильно напугана.
Иногда лаем собаки демонстрируют страх / Фото Photocentra
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Видов лая еще немало. К тому же каждый любимец проявляет свои эмоции собственным способом – со временем вы научитесь их различать. Также существует порода собак, которая не умеет лаять – это басенджи.
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