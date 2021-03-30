Специалисты Кинологического учебного центра, которые тренируют служебных собак, рассказывают, почему собаки начинают лаять. Узнайте, что значит лай вашего любимца.

Обычно четвероногие начинают лаять, когда хотят привлечь внимание или о чем-то предупредить. Лай –это способ общения четвероногих с людьми.

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Существуют различные оттенки собачьего лая / Фото Kupipet

Обычно собаки лают когда:

испытывают страх: животное напугано, лает и пятится или хочет убежать,

когда охраняют: в таком случае животное показывает, что это его территория, границу которой лучше не пересекать,

когда хотят играть: если пес лает, виляет хвостом и прыгает – так он приглашает к игре,

скучают: такой лай монотонный, длинный и унылый,

чувствуют беспокойство: когда собака слышит или видит внешние раздражители, лаем она дает понять о своем присутствии.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Существуют различные виды лая

Одинокий лай, предшествующий рычанию

Служит для того, чтобы предупредить чужака не приближаться к собаке.

Короткий, быстрый лай

Чаще всего значит, что собака услышала шум или предупреждает об опасности, о приближении незнакомца и тому подобное.

Одинокий "гав"

Обычно его делает собака, которая хочет сообщить, что ей что-то не понравилось – например, ребенок тянет за хвост.



Собаки могут лаять потому, что им скучно / Фото kot-pes.com

Лай, похожий на визг

Свидетельствует о том, что собака сильно напугана.



Иногда лаем собаки демонстрируют страх / Фото Photocentra

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