Постоянное присутствие хозяев дома из-за локдауна изрядно повлияло на психику собак. Когда хозяева стали выходить из режима круглосуточного пребывания дома, их собаки стали беспокоиться.

Локдаун и новый – пандемийный – образ жизни повлиял и на четвероногих. Из-за того, что хозяева стали больше времени проводить дома, их собаки стали считать это нормой.

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Почему локдаун тревожит собак

Если точнее, не столько сам локдаун, как его постепенное снятие. Хозяева, которые только недавно могли уделять собаке больше времени, стали отлучаться и исчезать. Собакам, которые склонны привязываться к человеку и зависеть от его поведения, такие нововведения стали стрессовыми.

За последний год благотворительная организация для животных "Голубой крест" получила более 500 звонков на свою линию из-за необычного и тревожного поведения собак. Владельцы интересовались, что могло произойти с собакой, если она стала нервничать и меньше играть.

Много звонков в прошлом году были связаны с домашними животными, которые боролись с изменением привычного режима, когда люди и семьи больше были дома,

– рассказала бихевиорист Клэр Хейнс.



Собаки встревожились, когда хозяева вышли из режима ремоута / Картинка с Unsplash.com

Наиболее остро чувствуют собаки, рожденные в 2020 году

Собаки, родившиеся и попавшие в семьи в 2020 году, реагируют на изменения режима сильнее. Ведь именно на их детство и рост пришелся на локдаун.

Внезапное изменение, когда владельцы "исчезли" из дома и стали ездить в офис вызвали тревогу у собак.

"Голубой крест" предупреждает владельцев собак, чтобы они следили за признаками того, что их щенок переживает стресс. Эта благотворительная организация обеспокоена тем, что тысячи собак могут быть проданы или брошены, если признаки стресса будут неправильно трактовать как дефект личности.

Как преодолеть тревожность у собаки

Владельцы должны приучать своих собак к коротким получасовым периодам в одиночестве. Потом длинный перерыв для собак будет проходить легче. Не стоит оставлять любимца одного на 10 – 12 часов в первый же день после локдауна.

Собаки любят рутину, а новое и необычное для них может вызвать стресс.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.