Постійна присутність господарів вдома через локдаун неабияк вплинула на психіку собак. Коли господарі стали виходити з режиму цілодобового перебування вдома, їхні собаки стали непокоїтися.

Локдаун і новий – пандемійний – спосіб життя вплинув і на чотирилапих. Через те, що господарі стали більше часу проводити вдома, їхні собаки стали вважати це нормою.

Дізнайтеся Як розпізнати стрес у собаки: ознаки, які трактують неправильно

Чому локдаун тривожить собак

Якщо точніше, не стільки сам локдаун, як його поступове зняття. Господарі, які лише нещодавно могли приділяти собаці більше часу, стали відлучатися і зникати. Собакам, які схильні прив'язуватися до людини і залежати від її поведінки, такі нововведення стали стресовими.

За останній рік благодійна організація для тварин "Блакитний хрест" отримав понад 500 дзвінків на свою лінію через незвичну і тривожну поведінку собак. Власники цікавилися, що могло статися із собакою, що вона стала нервуватися і менше гратися.

Багато дзвінків минулого року були пов'язані з домашніми тваринами, які боролись зі зміною звичного режиму, коли люди та сім'ї більше були вдома,

– розповіла біхевіористка Клер Хейнс.



Собаки встривожилися, коли господарі вийшли з режиму ремоуту / Зображення з Unsplash.com

Найгостріше відчувають собаки, народжені у 2020 році

Собаки, що народилися у 2020 році і потрапили до родин, реагують на зміни режиму найсильніше. Адже саме на їхнє дитинство і зростання припав локдаун.

Раптова зміна, коли власники "зникли" з дому і стали їздити до офісу спричинили тривогу у собак.

"Блакитний хрест" попереджає власників собак, щоб вони стежили за ознаками того, що їх щеня переживає стрес. Ця благодійна організація стурбована тим, що тисячі собак можуть бути продані або кинуті, якщо ознаки стресу будуть неправильно трактувати як дефект особистості.

Як подолати тривожність у собаки

Власники повинні привчати своїх собак до коротких півгодинних періодів на самоті. Відтак довші перерви наодинці для песиків минатимуть легше. Не варто залишати улюбленця самого на 10 – 12 годин у перший же день після локдауну.

Собаки люблять рутину, а нове і незвичне для них може викликати стрес.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.