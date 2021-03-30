Животные также могут идти "в отставку". Министерство внутренних дел Польши разработало законопроект, согласно которому служебные лошади и собаки будут иметь право на выплату пенсии.

Право на пенсию будут иметь животные, которые служат в полиции, пограничной и пожарной службе. Средства должны компенсировать расходы на уход за животными после "отставки".

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Собаки служат в полиции, пограничной и пожарной службах / Фото AP Photo

В Польше сейчас служат 1200 собак, подавляющее большинство из которых – немецкие и бельгийские овчарки. Также на службе находится более 60 лошадей.



Лошади также получат право на пенсию / Фото AP Photo

Собаки помогают находить взрывчатку, контрабанду, наркотики, а также искать пропавших людей. Лошади же патрулируют улицы вместе с полицейскими. Ежегодно на пенсию выходит около 10% животных.



Кони помогают полицейским патрулировать улицы / Фото AP Photo

Когда собаки или лошади стареют и не могут больше справляться со своими обязанностями, их усыпляют, передают в приют или новым владельцам. Почти всегда животные нуждаются в специальном уходе и квалифицированной помощи – у четвероногих болят суставы, им нужен специальный корм и тому подобное.

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Ежегодно на пенсию уходит около 10% служебных животных / Фото AP Photo

Пенсия поможет новым опекунам животного компенсировать эти расходы. Также законопроект закрепляет правило, которое ранее действовало неофициально: кинологи и коневоды могут забрать животных-пенсионеров себе, прежде чем государство решит их усыпить.