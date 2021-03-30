Тварини також можуть йти "у відставку". Міністерство внутрішніх справ Польщі розробило законопроєкт, згідно з яким службові коні та собаки матимуть право на виплату пенсії.

Право на пенсію матимуть тварини, що працюють в поліції, прикордонній та пожежній службі. Кошти мають компенсувати витрати на догляд за тваринами після "відставки".

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Собаки працюють у поліції, прикордонній та пожежній службах / Фото AP Photo

У Польщі зараз працює 1200 собак, переважна більшість з яких – німецькі та бельгійські вівчарки. Також на службі перебуває понад 60 коней.



Коні також отримають право на пенсію / Фото AP Photo

Собаки допомагають шукати вибухівку, контрабанду, наркотики, а також шукати зниклих людей. Коні ж патрулюють вулиці разом із поліцейськими. Щороку на пенсію виходить близько 10% тварин.



Коні допомагають поліцейським патрулювати вулиці / Фото AP Photo

Коли собаки чи коні старіють і не можуть більше справлятися зі своїми обов'язками, їх присипляють, передають до притулку чи новим власникам. Майже завжди тварини потребують спеціального догляду й кваліфікованої допомоги – у чотирилапих болять суглоби, їм треба спеціальний корм тощо.

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Щорічно на пенсію йде близько 10% службових тварин / Фото AP Photo

Пенсія допоможе новим опікунам тварини компенсувати ці витрати. Також законопроєкт закріплює правило, яке раніше діяло неофіційно: кінологи та конярі можуть забрати тварин-пенсіонерів собі, перш ніж держава вирішить їх приспати.

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