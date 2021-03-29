В турецком городе Карабалар кошка изрядно тронула ветеринаров. Четырехлапая мать принесла своих котят в зубах на осмотр.

У маленьких пушистиков біли проблемы с открытием глаз из-за инфекции. Кошка притащила их в муниципальное управление здравоохранения.

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Киса сама принесла своих трех котят

То, как киса тянула своих детей на осмотр, удалось заснять. Большая пушистая кошечка держала в зубах трех котят за холку и тянула к самому врачебному кабинету. Там она доверила малышей врачам.

Киса принесла в зубах своих больных котят: смотрите милое видео

Котят вылечили ветеринары, закапав и промыв глаза. После лечения их забрали к себе медсестры, которые были растроганы поступком матери-кошки.

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