В Турции кошка сама принесла врачам своих больных котят: милое видео
В турецком городе Карабалар кошка изрядно тронула ветеринаров. Четырехлапая мать принесла своих котят в зубах на осмотр.
Источник:NTV
У маленьких пушистиков біли проблемы с открытием глаз из-за инфекции. Кошка притащила их в муниципальное управление здравоохранения.
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Киса сама принесла своих трех котят
То, как киса тянула своих детей на осмотр, удалось заснять. Большая пушистая кошечка держала в зубах трех котят за холку и тянула к самому врачебному кабинету. Там она доверила малышей врачам.
Киса принесла в зубах своих больных котят: смотрите милое видео
Котят вылечили ветеринары, закапав и промыв глаза. После лечения их забрали к себе медсестры, которые были растроганы поступком матери-кошки.
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