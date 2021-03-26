Фермер из Ирака увидел в своем сарае необычную картину. 3 котят сидели под крыльями у курицы. Оказалось, что малыши недавно остались без мамы.

Курдский фермер Горан А Сурчи услышал мяуканье из своего курятника. Мужчина зашел в помещение, потому что подумал, что коты охотятся на его кур.

Интересно Милый челлендж в тиктоке: пользователи на камеру целуют своих любимцев



Фермер услышал мяуканье и зашел в сарай / Фото goran.surchi

Но мяуканье звучало из-под курицы, которая сидела в гнезде. В этот момент мужчина понял, что нужно записать видео.



Оказалось, что звук раздавался из-под курицы / Фото goran.surchi

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina®, которое станет отличной основой его ежедневного рациона.



Под птицей сидели 3 малыша / Фото goran.surchi

Когда фермер подошел к курице, то нашел под ней 3 милых котят. Они грелись под крыльями птицы, а она относилась к этому спокойно и сдержанно.

Оказалось, что курица взяла малышей "под свое крыло" после того, как их мама погибла. Позже фермер нашел маму-кошку: к сожалению, она утонула в озере неподалеку фермы.



Курица стала приемной мамой для котят / Фото goran.surchi