Приемная мама: курица усыновила 3 осиротевших котят – трогательные фото
Фермер из Ирака увидел в своем сарае необычную картину. 3 котят сидели под крыльями у курицы. Оказалось, что малыши недавно остались без мамы.
Источник:тикток goran.surchi
Курдский фермер Горан А Сурчи услышал мяуканье из своего курятника. Мужчина зашел в помещение, потому что подумал, что коты охотятся на его кур.
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Фермер услышал мяуканье и зашел в сарай / Фото goran.surchi
Но мяуканье звучало из-под курицы, которая сидела в гнезде. В этот момент мужчина понял, что нужно записать видео.
Оказалось, что звук раздавался из-под курицы / Фото goran.surchi
Под птицей сидели 3 малыша / Фото goran.surchi
Когда фермер подошел к курице, то нашел под ней 3 милых котят. Они грелись под крыльями птицы, а она относилась к этому спокойно и сдержанно.
Оказалось, что курица взяла малышей "под свое крыло" после того, как их мама погибла. Позже фермер нашел маму-кошку: к сожалению, она утонула в озере неподалеку фермы.
Курица стала приемной мамой для котят / Фото goran.surchi
Горан А Сурчи снял трогательное видео в тикток. Оно быстро стало вирусным и набрало почти 300 000 просмотров.
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