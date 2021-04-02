Виросли надто швидко: господарі діляться милими фото своїх цуценят
Цуценята ростуть, як на дріжджах. Дивіться добірку собак, які виросли так швидко, що господарі навіть не встигли помітити.
Джерело:Boredpanda
Зазвичай собаки потрапляють в наш дім крихітними й безпорадними малюками. А вже через кілька місяців вони непомітно стають великими й красивими тваринами.
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Став більшим за господаря
8 тижнів та 8 місяців / Фото Boredpanda
Виріс втричі
5 місяців та 9 місяців / Фото Boredpanda
Гігант
Тільки погляньте, яким цей пес став у 13 місяців / Фото Boredpanda
З милого малюка став велетенським псом
Здається, собаки цієї породи ростуть як на дріжджах / Фото Boredpanda
Крихітний ротвейлер
Став величезним ротвейлером вагою 43 кілограми / Фото Boredpanda
Від місяця до 8 місяців
Хазяйка більше не може підняти цього "малюка" / Фото Boredpanda
8 тижнів і 3 роки
Виріс не тільки пес, а і його хазяїн / Фото Boredpanda
Став красунчиком
У 8 місяців цей гігант виглядає просто неймовірно / Фото Boredpanda
Виріс надто швидко
Тільки подивіться, як мінявся цей пес у віці від 2 до 6 місяців / Фото Boredpanda
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8 тижнів проти 10 місяців
Став таким великим, що навіть у дзеркало не поміщається / Фото Boredpanda
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