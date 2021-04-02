Цуценята ростуть, як на дріжджах. Дивіться добірку собак, які виросли так швидко, що господарі навіть не встигли помітити.

Зазвичай собаки потрапляють в наш дім крихітними й безпорадними малюками. А вже через кілька місяців вони непомітно стають великими й красивими тваринами.

Цікаво Рейтинг 20 найбільш рідкісних тварин у світі: фото, характеристика й опис

Став більшим за господаря



8 тижнів та 8 місяців / Фото Boredpanda

Виріс втричі



5 місяців та 9 місяців / Фото Boredpanda

Гігант



Тільки погляньте, яким цей пес став у 13 місяців / Фото Boredpanda

З милого малюка став велетенським псом



Здається, собаки цієї породи ростуть як на дріжджах / Фото Boredpanda

Крихітний ротвейлер



Став величезним ротвейлером вагою 43 кілограми / Фото Boredpanda

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Від місяця до 8 місяців



Хазяйка більше не може підняти цього "малюка" / Фото Boredpanda

8 тижнів і 3 роки



Виріс не тільки пес, а і його хазяїн / Фото Boredpanda

Став красунчиком



У 8 місяців цей гігант виглядає просто неймовірно / Фото Boredpanda

Виріс надто швидко



Тільки подивіться, як мінявся цей пес у віці від 2 до 6 місяців / Фото Boredpanda

Актуально Господарі собак фанатіють від цього тренду: що таке дог-фітнес і кому він потрібен

8 тижнів проти 10 місяців



Став таким великим, що навіть у дзеркало не поміщається / Фото Boredpanda