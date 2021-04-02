С наступлением тепла мы начинаем все больше времени проводить на природе. Владельцы четвероногих нередко берут их с собой. Существуют важные правила, которые нужно соблюдать, чтобы весенние прогулки были безопасными и полезными. Также весной нужно уделить особое внимание шерсти собаки.

Весной домашние животные требуют особого ухода. Меняется температурный режим, происходит линька, а еще – просыпаются разные паразиты, часто опасные. Поэтому весенний сезон требует от хозяев особого внимания к любимцам.

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Защита от клещей

Весной пробуждаются не только деревья и птицы. Просыпаются также клещи, представляющие опасность как для людей, так и для животных.



Обязательно обрабатывайте своего любимца от клещей / Фото Unsplash

Защитить собаку от клещей можно с помощью капель, ошейников, спреев или специальных таблеток. Специалисты также нередко советуют комбинированный метод защиты: сочетание 2 средств, например, капель и спрея. Однако эти средства должны иметь различные действующие вещества, чтобы не вызвать у животного передозировку препаратом и отравление.

Чтобы избежать проблем со здоровьем животного, перед использованием любых средств обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, а также тщательно следуйте инструкции к средству и соблюдайте дозировку препарата.

Даже если вы не гуляете в лесу или парке, опасность "подцепить" клеща существует где угодно. Клещи могут быть на траве во дворе вашего дома, на клумбах, газонах и так далее.

Кроме использования специальных средств, обязательно осматривайте животное после каждой прогулки. Особое внимание уделите зонам вокруг шеи, ушей, между пальцами, на животе, под мышками, у хвоста и в паху. Клещи любят зоны с тонкой кожей и те, где относительно мало шерсти. Но они могут быть в любом месте на теле собаки.

Линька и вычесывание

Весной шубка вашего любимца меняется. Подавляющее большинство собак начинает сильно линять. Чтобы спасти квартиру от шерсти, вычесывайте своего любимца ежедневно, а по возможности – даже дважды в день.



В период линьки нужно вычесывать собаку ежедневно / Фото Unsplash

Сегодня существуют различные средства для вычесывания: специальные расчески, перчатки и тому подобное. Однако ни одно средство не поможет избавиться шерсти удивительным образом за раз. В период линьки главное – регулярное вычесывание.

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Купание

Немало хозяев хотят провести эту процедуру "после зимы". На самом деле купание не является обязательным, особенно, если любимец выглядит чистым и не имеет сильного неприятного запаха. Собаки – не люди, они вовсе не требуют частого купания.

Эта процедура не слишком полезна – моющие средства смывают с шерсти собаки защитный слой. Однако, если любимец действительно выглядит грязным, а шерсть стала слишком жирной и неприятной на ощупь, без купания не обойтись.



Купать собак весной не обязательно / Фото Unsplash

Помните, что мыть животных можно только шампунями, предназначенными специально для них. Никакие человеческие шампуни, мыло или другие моющие средства для этого не подходят.

Во время купания тщательно смывайте средство из кожи и шерсти животного, ведь его остатки могут вызвать раздражение.

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Если вы выбрали специальные капли как средство защиты от клещей, то помните, что их можно наносить только через 3 дня после купания собаки. Действующее вещество распределяется по жировому слою на коже животного, а после купания с шампунем этот слой смывается. Нужно подождать 3 дня, чтобы жир выделился снова.