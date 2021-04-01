В фейсбуке начался флешмоб "У меня дворняжка". Его цель – привлечь внимание к проблеме беспородных животных, которые часто становятся бездомными. Присоединиться к акции очень просто.

Запустила флешмоб организация Best Friends Ukraine. Они первыми запостили призыв рассказывать о своих безпородистих четвероногих и запустили хэштег #у_меня_дворняжка.

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Как принять участие во флешмобе в поддержку дворняжек

Как объясняют в Фонде помощи животным, начали акцию, поскольку в Украине до сих пор предпочитают заводить породистых животных. В то время многие собаки и коты, в основном беспородные, погибают на улицах или всю жизнь проводят в убежищах.

Мы хотим донести, что дворняжки ничем не хуже породистых, они такие же. Им также нужны дом, хозяин, любовь и забота. Они также способны дарить радость и дружбу.

Гордитесь своими любимыми дворняжками! Друзей не покупают, их находят и спасают!

– утверждают организаторы.

Присоединиться к акции очень просто: нужно запостить фото своих любимцев-дворняжек, немного рассказать о них, поставьте хэштег #у_меня_дворняжка. В флешмобе принимают участие и котики, и собачки.

Также можно скопировать текст из первого поста Фонда. Приводим его ниже.

Во флешмобе уже приняли участие сотни пользователей фейсбука. Они рассказывают невероятные истории спасения своих любимцев. Например, как подбирали животных, которых "забыли" хозяева при переезде, или котенка, который застрял в обшивке дома.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Некоторые рассказывают: хотели иметь породистого щенка или котенка, но передумали. Или "дворянин" сам нашел его и пленил сердце. Есть истории, как спасать от улицы пришлось и породистых персидских котов.

Участники флешмоба # У_мене_дворняжка / Скриншоты сообщений

В частности фото своих дворняжек уже опубликовала телеведущая Марина Кухар. Она запостила фотографии со своей собачкой Кейси.

Редакция Pets 24 также присоединяется к флешмобу #у_меня_дворняжка и показывает своих любимцев.

Это четырехмесячная кошка Сири "дворянской породы". Ловкая разбойница, которая старательно помогает писать и редактировать новости. Котенок с объявления "срочно, помощь, нужна передержка".



Редактор после пакета правок устал / Фото 24 канала

Собака Евра 5 лет назад попала в капкан и получила страшные травмы, которые могли быть смертельными. Наша редактор Алина увидела об этом объявление и поехала за ней в другой конец города. Евра выздоровела и живет дома уже 5 счастливых лет. И делит территорию с другой дворняжкой – кошкой Багирой.



"А когда мы пойдем гулять и ты перестанешь сидеть за ноутбуком?" / Фото 24 канала

Это – Багира. Да, несмотря на стереотип, серая кошечка с именем Багира, а не черная. Ее маленькой кто-то выбросил на улицу. Она увидела редактора Алину, которая выгуливала собаку и стала бежать навстречу и кричать. "Конечно, сначала мы обещали, что найдем котенку новый дом, но она убедила нас, что ее новый дом уже нашелся", – рассказывает редактор Pets 24 о своем найденыше.