У фейсбуці почався флешмоб "У мене дворняжка". Його мета – привернути увагу до проблеми безпородних тварин, які часто стають безпритульними. Доєднатися до акції дуже просто.

Запустила флешмоб організація Best Friends Ukraine. Вони першими запостили заклик розповідати про своїх безпородистих чотирилапих і запустили хештег #у_мене_дворняжка.

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Як взяти участь у флешмобі на підтримку дворняжок

Як пояснюють у Фонді допомоги тваринам, почали акцію, оскільки в Україні досі вважають за краще заводити породистих тварин. У той час багато собак і котів, в основному безпородних, гинуть на вулицях або все життя проводять у притулках.

Ми хочемо донести, що дворняжки нічим не гірше породистих, вони такі ж. Їм також потрібні будинок, господар, любов і турбота. Вони також здатні дарувати радість і дружбу.

Пишаєтеся своїми улюбленими дворняжками! Друзів не купують, їх знаходять і рятують!

– стверджують організатори.

Долучитися до акції дуже просто: потрібно запостити фото своїх улюбленців-дворняжок, трохи розповісти про них, поставте хештег #у_мене_дворняжка. У флешмобі беруть участь і котики, і песики.

Також можна скопіювати текст з першого посту Фонду. Наводимо його нижче.

У флешмобі вже взяли участь сотні користувачів фейсбуку. Вони розповідають неймовірні історії порятунку своїх улюбленців. Наприклад, як підбирали тваринок, яких "забули" господарі при переїзді, чи кошеня, яке застрягло в обшивці будинку.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Дехто розповідає: хотів мати породистого песика чи котика, але передумав. Або ж "дворянин" сам знайшов його і заполонив серце. Є історії, як рятувати від вулиці довелося і породистих персидських котів.

Учасники флешмобу #У_мене_дворняжка / Скриншоти дописів

Зокрема фото своїх дворняжок вже опублікувала телеведуча Марина Кухар. Вона запостила світлини зі своїм песиком Кейсі.

Редакція Pets 24 також приєднується до флешмобу #у_мене_дворняжка і показує своїх улюбленців.

Це чотиримісячна киця Сірі "дворянської породи" авторки цього матеріалу. Неабияка розбишака, яка старанно допомагає писати і редагувати новини. Кошеня з оголошення "терміново, рятуйте, потрібна перетримка чи прилаштування".



Редакторка після пакету правок втомилася / Фото 24 каналу

Собака Євра 5 років тому потрапила у капкан і отримала страшні травми, які могли бути смертельними. Наша редакторка Аліна побачила про це оголошення і поїхала по неї в інший кінець міста. Євра одужала й живе вдома вже 5 щасливих років. І ділить територію з іншою дворняжкою – кицею Багірою.



"А коли ми вже підемо гуляти і ти перестанеш сидіти за ноутбуком?" / Фото 24 каналу

Це – Багіра. Так, попри стереотип, сіра киця з іменем Багіра, а не чорна. Її малою хтось викинув на вулицю. Вона побачила редакторку Аліну, яка вигулювала собаку і стала бігти назустріч і кричати. "Звісно, спершу ми домовлялися, що знайдемо кошеняті новий дім, але вона переконала нас, що її новий дім вже знайшовся", – розповідає редакторка Pets 24 про свою знайду.



"Господи, що ти тут понаписувала?" / Фото 24 каналу