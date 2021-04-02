З настанням тепла ми починаємо усе більше часу проводити на природі. Власники чотирилапих нерідко беруть їх з собою. Існують важливі правила, яких потрібно дотримуватися, щоб весняні прогулянки були безпечними й корисними. Також навесні потрібно приділити особливу увагу шерсті собаки.

Навесні домашні тварини потребують особливого догляду. Змінюється температурний режим, відбувається линька, а ще – прокидаються різні паразити, часто небезпечні. Тому весняний сезон вимагає від господарів особливої уваги до улюбленців.

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Захист від кліщів

Навесні пробуджуються не тільки дерева й птахи. Прокидаються також кліщі, що становлять небезпеку як для людей, так і для тварин.



Обов'язково обробляйте свого улюбленця від кліщів / Фото Unsplash

Захистити собаку від кліщів можна за допомогою крапель, нашийників, спреїв або спеціальних таблеток. Фахівці також нерідко радять комбінований метод захисту: поєднання 2 засобів, наприклад, крапель та спрею. Однак ці засоби повинні мати різні діючі речовини, щоб не викликати у тварини передозування препаратом та отруєння.

Щоб уникнути проблем зі здоров'ям тварини, перед використанням будь-яких засобів обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром, а також ретельно дотримуйтеся інструкції до засобу й дозування препарату.

Навіть якщо ви не гуляєте в лісі або парку, небезпека "підчепити" кліща є будь-де. Кліщі можуть бути на траві у дворі вашого будинку, на клумбах, газонах тощо.

Крім використання спеціальних засобів, обов'язково оглядайте тварину після кожної прогулянки. Особливу увагу приділіть зонам навколо шиї, вух, між пальцями, на животі, під пахвами, біля хвоста та в паху. Кліщі полюбляють зони із тонкою шкірою та ті, де відносно мало шерсті. Але вони можуть бути в будь-якому місці на тілі собаки.

Линька та вичісування

Навесні шубка вашого улюбленця зазнає змін. Переважна більшість собак починає сильно линяти. Щоб врятувати квартиру від шерсті, вичісуйте свого улюбленця щодня, а за можливості – навіть двічі на день.



У період линьки потрібно вичісувати собаку щодня / Фото Unsplash

Сьогодні існують різноманітні засоби для вичісування: спеціальні гребінці, рукавиці тощо. Однак жоден засіб не допоможе позбутися шерсті дивовижним чином за раз. В період линьки головне – регулярне вичісування.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina та дізнайтеся більше про собак тут.

Купання

Чимало господарів хочуть провести цю процедуру "після зими". Насправді купання не є обов’язковим, особливо, якщо улюбленець виглядає чистим і не має сильного неприємного запаху. Собаки – не люди й зовсім не потребують частого купання.

Ця процедура є не надто корисною – миючі засоби змивають із шерсті собаки захисний шар. Однак, якщо улюбленець справді виглядає брудним, а шерсть стала надто масною і неприємною на дотик, без купання не обійтися.



Купати собак навесні не обов'язково / Фото Unsplash

Пам’ятайте, що мити тварин можна тільки шампунями, призначеними спеціально для них. Жодні людські шампуні, мило чи інші миючі засоби для цього не підходять.

Під час купання ретельно змивайте засіб зі шкіри й шерсті тварини, адже його залишки можуть викликати подразнення.

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Якщо ви обрали спеціальні краплі як засіб захисту від кліщів, то пам'ятайте, що їх можна наносити тільки через 3 дні після купання собаки. Діюча речовина розподіляється по жировому шарі на шкірі тварини, а після купання з шампунем цей шар змивається. Потрібно зачекати 3 дні, щоб жир виділився знову.

Саме тому чимало господарів купають собак на початку весни, перед сезоном обробки від кліщів. І потім протягом усього теплого сезону не миють тварину шампунем, а тільки змивають забруднення проточною водою.