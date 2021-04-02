В Москве во время прямого эфира золотистый ретривер внезапно запрыгнул на журналистку. Он выхватил у нее яркий микрофон из рук и побежал с добычей прочь.

Поскольку это было прямое включение журналистки в эфир, зрители могли насладиться веселой затее хвостатого. Неудобно от этого всего было диктору, которая в прямом эфире еле сдерживала эмоции и продолжала эфир.

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Собачка выхватила у журналистки микрофон

Корреспондент рассказывала о солнечной погоде и о том, что наконец-то пришла весна. Тогда на нее внезапно вскочил золотистый ретривер и выхватил микрофон. Он вцепился в него зубами и побежал в сторону. Удивленная ​​и смушенная журналистка побежала за ним.

Оператору удалось снять все моменты этого смешного инцидента.

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Позже журналистка снова включилась в эфир, но уже рядом с собачкой. Он спокойно сидел в кадре и уже не покушался на микрофон. Кстати, сам микрофон почти не пострадал, собака лишь немного погрыз поролоновую накладку.



Обгрызенный микрофон / Скриншот с видео

Позже на сайте телеканала подробнее рассказали о самом разбойнике: его зовут Мартин, он золотистый ретривер, который очень любит общение. Его хозяйка предположила: вероятнее всего, собака бурно отреагировала на яркость микрофона.



Во второй раз журналистка вышла в эфир вместе с собачкой / Скриншот с видео

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