Под одной крышей мирно живут собака, кошка и попугай. Животные не только дружат и играют вместе, но и ходят гулять всей "бандой".

Этих замечательных друзей зовут Понзи, Манго и Тофу. Кажется, они совсем не обращают внимания на то, что принадлежат к разным видам. Оказалось, что для дружбы между животными нет преград.

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Под одной крышей четвероногих и пернатых собрала девушка по имени Чанань. Хозяйка животных работает шеф-поваром, поэтому все ее любимцы получили "съедобные" имена.

Первым в доме появился кот Понзу, а потом девушка приобрела попугая, которого назвала Манго. Хотя хозяйка волновалась, как будут жить под одной крышей кот и попугай – они быстро нашли общий язык.

Кот и птица не только гуляют вместе – четвероногий даже катает попугая на спине.

В конце концов Чанань взяла еще и собаку породы Сиба-ину по кличке Тофу. Тогда она уже точно знала – это хорошая идея и животные смогут жить мирно и дружно.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

А несколько месяцев назад к веселому коллективу присоединился еще один спасенный котенок. Малыша назвали Кимчи и он сразу стал полноправным членом "банды" зверей.



Котенок Кимчи стал четвертым в дружной звериной семье / Фото Ponzucoolcat

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