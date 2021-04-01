Пес, кот и попугай: как трое лучших друзей ходят гулять вместе – видео
Под одной крышей мирно живут собака, кошка и попугай. Животные не только дружат и играют вместе, но и ходят гулять всей "бандой".
Источник:инстаграм Ponzucoolcat
Этих замечательных друзей зовут Понзи, Манго и Тофу. Кажется, они совсем не обращают внимания на то, что принадлежат к разным видам. Оказалось, что для дружбы между животными нет преград.
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Под одной крышей четвероногих и пернатых собрала девушка по имени Чанань. Хозяйка животных работает шеф-поваром, поэтому все ее любимцы получили "съедобные" имена.
Первым в доме появился кот Понзу, а потом девушка приобрела попугая, которого назвала Манго. Хотя хозяйка волновалась, как будут жить под одной крышей кот и попугай – они быстро нашли общий язык.
Кот и птица не только гуляют вместе – четвероногий даже катает попугая на спине.
В конце концов Чанань взяла еще и собаку породы Сиба-ину по кличке Тофу. Тогда она уже точно знала – это хорошая идея и животные смогут жить мирно и дружно.
А несколько месяцев назад к веселому коллективу присоединился еще один спасенный котенок. Малыша назвали Кимчи и он сразу стал полноправным членом "банды" зверей.
Котенок Кимчи стал четвертым в дружной звериной семье / Фото Ponzucoolcat
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Посмотрите видео про забавную звериную семью:
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