Пес, кіт та папуга: як троє найкращих друзів ходять гуляти разом – відео
Під одним дахом мирно живуть собака, кішка та папуга. Тварини не тільки дружать та граються разом, а й ходять гуляти усією "бандою".
Джерело:інстаграм Ponzucoolcat
Цих чудових друзів звати Понзу, Манго і Тофу. Здається, вони зовсім не звертають уваги на те, що належать до різних видів. Виявилося, що для дружби між тваринами немає перешкод.
Цікаво Рейтинг 20 найбільш рідкісних тварин у світі: фото, характеристика й опис
Під одним дахом чотирилапих та пернатих зібрала дівчина, на ім'я Чанан. Хазяйка тварин працює шеф-кухарем, тому всі її улюбленці отримали "їстівні" імена.
Першим у домі з'явився кіт Понзу, а потім дівчина придбала папугу, якого назвала Манго. Хоча хазяйка хвилювалася, як будуть жити під одним дахом кіт та папуга – вони швидко знайшли спільну мову.
Кіт та птах не тільки гуляють разом – чотирилапий навіть катає папугу на спині.
Зрештою Чанан взяла ще й собаку породи сіба-іну на прізвисько Тофу. Тоді вона вже точно знала – це хороша ідея і тварини зможуть жити мирно й дружно.
А кілька місяців тому до веселого колективу приєдналося ще одне врятоване кошеня. Малюка назвали Кімчі і він одразу став повноправним членом "банди" звірів.
Кошеня Кімчі стало четвертим у дружній звірячій родині / Фото Ponzucoolcat
Важливо Як допомогти тваринам на вулиці: проста інструкція
Подивіться відео про кумедну звірячу родину:
Поділитися новиною