Хозяева щенка породы тибетский мастиф сняли забавный видеоролик. Собака так смешно просится домой, что видео с ней просмотрели более миллиона пользователей сети.

Пользовательница тиктока по имени Ann Kimbahlee сделала смешное видео о том, как щенок пытается попасть домой. Малыш старательно вылизывает стекло.

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В семье живут несколько собак породы тибетский мастиф. Эта порода является одной из крупнейших в мире. Хотя гигантские псы и выглядят очень солидно, они чрезвычайно любят своих хозяев и могут играть как дети.



Пес моет стекло, чтобы его пустили домой / Фото kimbahleeann

Малыш, который оказался за стеклянной дверью, нашел способ проситься домой. Собачка старательно лижет стекло своим гигантским языком.

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Пользователи сети комментируют курьезные кадры:

Именно так выглядят поцелуи, когда ты на самоизоляции, – шутят они.

Видео с забавным мастифом быстро стало вирусным в сети. Его посмотрели более 1,5 миллиона пользователей тиктока.