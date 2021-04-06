Смешной щенок так хотел попасть в дом, что видео с ним стало вирусным
Хозяева щенка породы тибетский мастиф сняли забавный видеоролик. Собака так смешно просится домой, что видео с ней просмотрели более миллиона пользователей сети.
Источник:тикток kimbahleeann
Пользовательница тиктока по имени Ann Kimbahlee сделала смешное видео о том, как щенок пытается попасть домой. Малыш старательно вылизывает стекло.
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В семье живут несколько собак породы тибетский мастиф. Эта порода является одной из крупнейших в мире. Хотя гигантские псы и выглядят очень солидно, они чрезвычайно любят своих хозяев и могут играть как дети.
Пес моет стекло, чтобы его пустили домой / Фото kimbahleeann
Малыш, который оказался за стеклянной дверью, нашел способ проситься домой. Собачка старательно лижет стекло своим гигантским языком.
Пользователи сети комментируют курьезные кадры:
Именно так выглядят поцелуи, когда ты на самоизоляции, – шутят они.
Видео с забавным мастифом быстро стало вирусным в сети. Его посмотрели более 1,5 миллиона пользователей тиктока.
Посмотрите на смешного щенка и вы:
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