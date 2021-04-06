Маленький ежик стал звездой сети. Он спросонья, чуть имея силы, пытался тянуться до еды.

Опубликовала это милое видео пользовательница твиттера с ником @VetaJaneva. За сутки оно набрало более 550 ретвитов и почти 4000 лайков.

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Милый и сонный ежик

Ежик подполз к еде и вытащил язычок. Но сил на нечто большее у него не хватило: он все же решил сладко поспать. По его мордочке так и видно сонную и счастливую улыбку. Жажда крепкого сна стала сильнее, чем голод.

Автор поста призналась, что смотрела видео, "благословенное ангелами", ровно 40 минут. Поэтому настоятельно рекомендуем и вам его посмотреть.

Милый ежик, который спросонья тянется к пище: смотрите видео

Ежи – звезды соцсетей

Ежи также бывают звездами соцсетей и имеют свои армии поклонников. Например, у крошечного ежика Азуки с Японии более 400 тысяч подписчиков в инстаграме и галочка верификации.

Он очень любит активный отдых – спать в маленькой палатке, разжигать костер и готовить барбекю. У ежика есть все для путешествия, правда, в миниатюрных размерах.

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