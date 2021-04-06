Господарі цуценяти породи тибетський мастиф зняли кумедний відеоролик. Собака так смішно проситься додому, що відео з нею переглянули понад мільйон користувачів мережі.

Користувачка тіктоку, на ім'я Ann Kimbahlee зробила кумедне відео про те, як цуценя намагається потрапити додому. Малюк старанно вилизує скло.

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У родині живуть кілька собак породи тибетський мастиф. Ця порода є однією із найбільших у світі. Хоча гігантськи пси й виглядають дуже солідно, вони надзвичайно полюбляють своїх господарів і можуть бавитися, як діти.



Пес миє скло, щоб його пустили додому / Фото kimbahleeann

Малюк, що опинився за скляними дверима, знайшов спосіб проситися додому. Песик старанно лиже скло своїм гігантським язиком.

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Користувачі мережі коментують курйозні кадри:

Саме так виглядають поцілунки, коли ти на самоізоляції, – жартують вони.

Відео з кумедним мастифом швидко стало вірусним в мережі. Його переглянули понад 1,5 мільйона користувачів тіктоку.

Подивіться на смішне цуценя й ви: