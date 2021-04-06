Кумедне цуценя так хотіло потрапити в дім, що відео з ним стало вірусним
Господарі цуценяти породи тибетський мастиф зняли кумедний відеоролик. Собака так смішно проситься додому, що відео з нею переглянули понад мільйон користувачів мережі.
Джерело:тікток kimbahleeann
Користувачка тіктоку, на ім'я Ann Kimbahlee зробила кумедне відео про те, як цуценя намагається потрапити додому. Малюк старанно вилизує скло.
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У родині живуть кілька собак породи тибетський мастиф. Ця порода є однією із найбільших у світі. Хоча гігантськи пси й виглядають дуже солідно, вони надзвичайно полюбляють своїх господарів і можуть бавитися, як діти.
Пес миє скло, щоб його пустили додому / Фото kimbahleeann
Малюк, що опинився за скляними дверима, знайшов спосіб проситися додому. Песик старанно лиже скло своїм гігантським язиком.
Користувачі мережі коментують курйозні кадри:
Саме так виглядають поцілунки, коли ти на самоізоляції, – жартують вони.
Відео з кумедним мастифом швидко стало вірусним в мережі. Його переглянули понад 1,5 мільйона користувачів тіктоку.
Подивіться на смішне цуценя й ви:
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