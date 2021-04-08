Поліцейський собака не міг спокійно дивитися, як декілька правоохоронців накинулися на одного мітингаря у Великій Британії. Він вкусив силовика і намагався перешкодити побиттю протестувальника.

У місті Бристоль у Великій Британії відбуваються протести проти нового законопроєкту про поліцію. Активісти вийшли на вулицю і вимагають не дозволяти розширенню прав правоохоронців.

Подивіться Як готують собак-прикордонників: секрети й цікаві подробиці – відео

Схоже, на сторону мітингарів став і один зі службових собак. У мережі стало вірусним відео, як службовий пес на повідку намагається вирватися з рук поліцейського. Він, побачивши, як троє поліцейських накинулися на фотокореспондента, вирішив допомогти затриманому. Собака став стрибати на правоохоронця і вкусив його.

Відео із "собакою-рятівником" стало дуже популярним у твітері. Його переглянули 5 мільйонів 400 тисяч разів і понад 20 тисяч разів ретвітнули.

Police dog sees cop acting aggressively, bites the cop and frees the protester. pic.twitter.com/mC6bj93m7k — Chad Loder (@chadloder) March 27, 2021

У коментарях автор посту продовжив тред тим, що накидав схожі ситуації, коли "собаки з народом". Він додав фото і відео з інших протестів, на яких собаки стояли на стороні мітингарів, а не правоохоронців.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.