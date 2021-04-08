Службовий собака вкусив поліцейського, який бив чоловіка: відео
Поліцейський собака не міг спокійно дивитися, як декілька правоохоронців накинулися на одного мітингаря у Великій Британії. Він вкусив силовика і намагався перешкодити побиттю протестувальника.
Джерело:One Dio
У місті Бристоль у Великій Британії відбуваються протести проти нового законопроєкту про поліцію. Активісти вийшли на вулицю і вимагають не дозволяти розширенню прав правоохоронців.
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Схоже, на сторону мітингарів став і один зі службових собак. У мережі стало вірусним відео, як службовий пес на повідку намагається вирватися з рук поліцейського. Він, побачивши, як троє поліцейських накинулися на фотокореспондента, вирішив допомогти затриманому. Собака став стрибати на правоохоронця і вкусив його.
Відео із "собакою-рятівником" стало дуже популярним у твітері. Його переглянули 5 мільйонів 400 тисяч разів і понад 20 тисяч разів ретвітнули.
У коментарях автор посту продовжив тред тим, що накидав схожі ситуації, коли "собаки з народом". Він додав фото і відео з інших протестів, на яких собаки стояли на стороні мітингарів, а не правоохоронців.
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