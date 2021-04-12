Маленька киця повністю застрягла головою у дірявій висохлій колоді. Звільнитися самостійно кошеня не могло, тому довелося провести ризиковану операцію порятунку.

Киці пощастило, що її вчасно виявили небайдужі люди. Її голова повністю застрягла у деревині і небезпека була у тому, що вона задихнеться.

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Як рятували кошеня, яке застрягло у колоді

Витягти кошеня руками ніяк не вдавалося, голова занадто міцно вчепилася за деревину. Рятувати його вирішили за допомогою мачете, яким колоду розбивали на друзки. Коли чоловік вдаряв по дереву ножем, кошеня сильно і налякано нявчало.

Рятівник вкрай обережно бив мачете по колоді. Що ближче він наближався до голови кошеняти, то більшою була небезпека її зачепити. Чоловік почав обережно і повільно, шматок за шматком, колупати деревину. Коли дірка стала трохи більшою, вдалося звільнити і одну передню лапку, яка застрягла у деревині.

Зрештою, коли дірка у колоді сталася ширшою, кошеня вдалося успішно витягти. Кошеня, оговтавшись від стресу, щасливо побігло.

Кадри з порятунку киці зняли на щемливе відео. Глядачі у коментарях зазначають, що його не можливо дивитися, не затамувавши подих.

Як рятували кошеня, яке застрягло у колоді: дивіться відео

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