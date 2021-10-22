Пожарный Малькольн Кортнер отправился тушить пожар в одной из квартир. Там заблокированным остался 16-месячный мастиф, который уже надышался дымом.

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Спасенный на пожаре мастиф

Кортнер смог извлечь щенка в безопасное место, где работники службы скорой помощи дали из баллона животному кислород. Ему было плохо, ведь он успел надышаться продуктами горения.



Собачке одели кислородную маску / Фото с People

Когда городская служба по уходу за животными прибыла на место происшествия, владельцу собаки сообщили, что их любимец потребует "потенциально дорогостоящего лечения" или столкнется с эвтаназией.

Владелец, на удивление спасателей, решил усыпить собаку. Однако этого не мог допустить пожарный, который был очарован собачкой. Он захотел усыновить животное и лично оплатить его лечение.

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По словам городских властей, просьбу Кортнера удовлетворили. Нового любимца спасатель назвал Джорджем.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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