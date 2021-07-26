Породы кошек, которые живут дольше всех: фото и описание

Коты часто являются долгожителями и могут радовать своих хозяев по 12 – 15 лет. Впрочем, для некоторых пород возраст более чем 15 лет является одной из характерных особенностей породы.

Подсчитав среднюю продолжительность жизни, ветеринары собрали список пород, которые живут дольше всего. Конечно, нет никаких гарантий того, что кошка из этого списка доживет до 20 лет. Все потому, что не порода является определяющим фактором долгой жизни, а уход и питание.

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Качественное питание, адекватные физические упражнения и регулярные оздоровительные проверки позволят увеличить продолжительность жизни кота. Не существует специфических для породы характеристик той или иной породы, которые делают их более "живучими" котами.

Некоторые породы могут иметь больше проблем со здоровьем, которые могут сократить жизнь кота. И наоборот, смешанные породы могут иметь больше шансов на долголетие.



Порода не является определяющей чертой долголетия / Фото с Unsplash

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Породы-долгожители

Сиамские коты

Выходец из Таиланда – это прекрасная порода кошек, которая веками восхищала людей. Некоторые сиамские коты подвержены стоматологическим и дыхательным заболеваниям, но в целом, порода не имеет значительных проблем со здоровьем. Средняя продолжительность его жизни составляет от 12 до 20 лет.



Сиамские кошки могут дожить до 20 лет / Фото с Unsplash

Бирманский кот

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Бирманская кошка – игривая, социальная и авантюрная. Хотя порода, как правило, здоровая, бирманцы имеют склонность к деформациям черепа, а также глаукоме. Несмотря на эти недостатки, средняя продолжительность жизни бирманцев составляет от 16 до 18 лет.



Бирманская кошка – тоже долгожитель / Фото с Unsplash

Саванна

Кошка саванна – это родственник дикого африканского сервала и домашней кошки. Эта порода рекомендована только опытным хозяевам. Несмотря на то, что они не полностью одомашненные, кошки саванны могут быть доброжелательными к людям. Но они, как правило, имеют непредсказуемый, активный и смелый характер. Гибридная порода, как правило, здорова и имеет среднюю продолжительность жизни от 12 до 20 лет.



Прародитель саванны – дикий кот сервал / Фото с Unsplash

Египетская мау

Это прекрасная кошка с характерной пятнистой шерстью. Как правило, этим котам комфортно с людьми, они являются неотъемлемой частью семьи и надеются, что с ними будут хорошо себя вести. Хотя некоторые коты из этой породы склонны к сердечным заболеваниям, средняя продолжительность жизни породы составляет 12 – 15 лет.



Пятнистая египетская мау / Фото с pixabay

Рэгдолл

Рэгдолл – это спокойные коты, любящие окружение. Порода, как правило, здоровая, но некоторые коты подвержены камням в мочевом пузыре и сердечным заболеваниям. Средняя продолжительность жизни составляет около 15 лет и более.



Пушистая кошка породы рэгдолл / Фото с Unsplash

Балийская кошка

Вероятно, балийцы возникли как спонтанная, длинношерстная мутация сиамов. Единственная существенная разница между двумя породами – длина шерсти: у балийцев она значительно длиннее и пушистее. Как и сиамские, эти коты приветливые, энергичные и болтливы. Средняя продолжительность жизни породы составляет около 12 – 20 лет.



Балийская кошка – "пушистый вариант" сиамца / Фото с Unsplash

Русская голубая

Это тихая и достаточно сдержанная кошка, которая, как правило, ласковая к семье, однако не надоедливая и достаточно самостоятельна. Порода подвержена камням в мочевом пузыре и проблемам с глазами, но средняя продолжительность его жизни составляет от 15 до 20 лет.



Русская голубая любит окружение, но без "перебора" / Фото с Unsplash

Сфинкс

Эти голые кошки требуют более тщательного ухода. Жизнь без шерсти означает, что этим животным часто нужно одевать что-то, чтобы согреться в прохладную погоду. К тому же их нужно протирать, чтобы удалить излишки жира с кожи.



Сфинксы требуют тщательного ухода, но являются долгожителями / Фото с Unsplash

Порода склонна к сердечным заболеваниям, неврологическим проблемам и кожным болезням. Но средняя продолжительность жизни составляет от 10 до 15 лет.

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Все эксперты сходятся во мнении, что общность №1 для всех долгожителей –. Кошки, которым разрешено кочевать на улице, подвергаются большему риску наездов машин, дракам с конкурентами и болезням. Домашние коты, которых выпускают на улицу, имеют кратчайший срок жизни – в среднем лишь 2 – 5 лет.