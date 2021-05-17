Рассказываем о том, как должен выглядеть стандарт породы сиамов, какие легенды существуют об этих кошках на их родине и какой у них характер.

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Как появилась порода "сиамский кот"

Страна происхождения породы – Таиланд, который когда-то назывался Сиам. Поэтому котов этой породы называют не тайскими, а сиамскими. Считается, что сиамская порода кошек появилась более 600 лет назад. В древности эта порода ценилась очень высоко, поэтому позволить себе ее могли только лица королевской крови.

В Национальной библиотеке Таиланда сохраняется уникальный старинный манускрипт "Tamra Maew" – "Трактат о кошках". По мнению ученых, дата написания этого произведения 1350 – 1767 годы. Собственно главными героями этой книги есть сиамские кошки.



Когда-то иметь сиамского кота могли только короли / Фото с Unsplash

Во второй половине XIX века правитель Сиама подарил 50 сиамских кошек высокопоставленным лицам в Европе. 1870 году английский консул привез в Лондон из Бангкока этот необычный дар.

Изящные кошки с необычным окрасом шубки быстро стали очень популярными в столице Британской империи. В частности поклонницей экзотических кошечек стала королева Виктория.

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Интерес к породе стал настолько велик, что в 1901 году был даже создан британский Клуб сиамских кошек, а в 1902 году был утвержден стандарт породы.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Стандарт породы

Во Всемирный федерации кошек стандарт породы определен по следующим чертами:

Кот средних размеров – стройный и мускулистый. Тело длинное и гибкое.

Грудная клетка и плечи не шире бедер.

Ноги длинные и стройные, лапы изящные и овальные.

Хвост очень длинный, сбитый, тонкий у основания и заканчивается заостренным кончиком.

Шея длинная и стройная.

Голова клиновидная. Клин начинается от носа и расширяется с обеих сторон.



Большие уши, яркие глаза, клиновидная голова – основные признаки сиама / Фото с Unsplash

Нос длинный и прямой, лоб плоский. Профиль слегка изогнутый и выпуклый.

Глаза миндалевидные и слегка наклонно расположены, гармонируют с клиновидной формой головы. Цвет – интенсивный синий.

Шерсть очень короткая, блестящая и плотно прилегает к телу. Имеет шелковистую текстуру и не имеет подшерстка.

Окрас по типу пойнт: на морде в виде маски, а также на ушах, лапах и хвосте цвет темный и ярко выражен. Эта порода имеет большой диапазон цветов: от снежно-белого до персикового или полосатого.

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Легенды о загнутом хвосте и косоглазии

У многих сиамских кошек когда-то были изогнутые хвосты и косоглазие. Любители кошек рассматривали эти признаки как нежелательные и постепенно устраняли их путем селекции. В конце концов так и случилось: пока эти особенности считают дефектами породы и тщательно устраняют размножением.

Однако про эти физические особенности когда-то были созданы даже легенды.

Согласно первой, сиамскому коту было поручено охранять золотой кубок короля. Всегда оставаясь верными, кот так крепко сжимал сосуд хвостом, что перегнул его. К тому же так долго смотрел на кубок, что зрачки потеряли фокус.



Когда-то косоглазие было стандартом породы, однако сейчас – недостаток / Фото с aroundpet

Другая легенда утверждает, что за загнутые хвосты сиамы могут благодарить принцесс. Так, история повествует, что принцессам в Таиланде было запрещено идти купаться без сиамского кота. Когда же знатная особа снимала свои украшения, то вешала их именно на хвост своего любимца. Однажды кот потерял кольцо, и тогда принцесса стала завязывать его хвост в узелок. Так, хвост и сломался.

Характер сиамских кошек

Сиамскую кошку можно узнать не только по ее классической внешности, но и по громкому и "разговорчивому" поведению. Обычно эта порода ведет себя как товарищеский экстраверт и может поднимать чрезвычайный шум.



Сиамские коты любят общество и внимание / Фото с Unsplash

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